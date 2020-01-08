Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач показал фотографии главы СБУ Ивана Баканова, который отдыхает на горнолыжном курорте во Франции

Ткач опубликовал фото у себя на страничке. На них можно увидеть отдыхающего Баканова. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост журналиста.

"Глава СБУ Иван Баканов. Меребель Куршевель. 08.01.2020", - подписал фотографии Ткач.

Украинцы начали активно обсуждать снимки:

"На морозе", "Схемам надо делать свой джет для работы", "Интересно, на чьем самолете будет возвращаться", "К нему дозвониться можно хоть?", "В поисках лыжного инструктора", "в логове русских шпионов".

Ранее мы сообщали, что президент Украины с семьей засветился на отдыхе в Омане, в воскресенье утром, 5 января.

Согласно данным издания, Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - городе Маскате. Живет он в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане.

Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Отмечается, что глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.

Сообщалось, что пятый президент Петр Порошенко отдыхает на новогодние праздники в том же районе Сейшел, где и высокопоставленный соратник Владимира Путина.

Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский.

По его словам, речь идет о главе российской корпорации "Ростех" Сергее Чемезове. Этот концерн объединяет предприятия оборонного комплекса страны-агрессора.

"В жизни Петра Алексеевича всегда имело место везение. И вот, снова повезло. По счастливой случайности, в том же районе Сейшел, где аки волчья стая Деница без устали барражирует на яхте Катина Порошенко, борясь за вступление в НАТО и ЕС, отдыхает на новогодние праздники глава Ростехсотрудничества, Сергей Чемезов", - рассказывает Бужанский.

Напомим, крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко в ловушке

Также Politeka писала, что названы главные промахи новой власти, за которые поплатится Украина

А еще Politeka сообщала, что в Офисе президента оправдали Зеленского за полет в Оман.





