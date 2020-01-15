Владимир Зеленский поговорил с Ангелой Меркель после ее встречи с Владимиром Путиным

В среду, 15 января, украинский президент провел телефонный разговор с канцлером Германии. Одной из главных тем беседы стал сбитый в Иране украинский Боинг 737. Кроме того, политики обсудили вопросы транзита газа и ситуации на Донбассе. Как передает Politeka, об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Меркель принесла свои соболезнования в связи с катастрофой в Иране, в которой погибли 176 человек. Зеленский поблагодарил ее за поддержку и готовность к взаимодействию с Украиной и другими странами для проведения открытого и беспристрастного расследования крушения Боинга.

Президент Украины отметил, что на месте аварии с первых дней работала группа украинских экспертов. Часть из них до сих пор остаются в Иране для идентификации и возвращения на родину тел жертв катастрофы, а также для работы с черными ящиками.

Зеленский призвал Германию политически содействовать расследованию катастрофы и привлечению к ответственности всех ее виновников.

Кроме того, лидеры Украины и Германии обсудили тему транзита газа через территорию Украины. В ходе разговора Зеленский отметил, что доволен компромиссом по сделке с российским Газпромом, а Меркель отметила, что теперь нужно сосредоточиться на развитии украинской ГТС.

Также была поднята ставшая уже неизменной тема ситуации на Донбассе. Зеленский заметил, что нормандский саммит в Париже помог Киеву достичь договоренности о возвращении домой украинских пленных.

«Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе», - заявил президент.

Зеленский также добавил, что Украина уже готовит новые списки для обмена пленными с Россией.

В то же время он обеспокоен тем, что боевики не выполняют договоренности по «режиму тишины». Зеленский подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января.

Также украинский президент сообщил, что в Киеве определились с тремя дополнительными участками разведения сил на Донбассе.

Отметим, что на прошлой неделе Меркель побывала с визитом в Москве и встретилась с Владимиром Путиным.

Напомним, Меркель неожиданно договорилась с Путиным и летит в Москву.

Как сообщала Politeka, Путин невольно выдал претензии к Украине на встрече с Меркель.

Также Politeka писала, Меркель позвонила Путину после встречи с Зеленским, в Кремле ликуют.