Революция Достоинства не только привела к масштабной перезагрузке власти в Украине, но и открыла двери в публичную политику для целой плеяды одиозных и сомнительных персонажей
Один из ярких представителей этой «честной компании» – Илья Кива. Всего за несколько лет он прошел путь от никому неизвестного взяточника со справкой от психиатра до одного из руководителей Нацполиции, лидера партии, а теперь еще и теле звезды и народного депутата, пишет Политарада.
О своем коррупционном прошлом и психическом здоровье Кива говорит неохотно. Так, на одном из эфиров разразился истерикой, когда журналисты вспомнили о его судимости. Так журналист и блогер Владимир Бойко сообщил, что в Едином государственном реестре судебных решений сохраняется приговор Октябрьского районного суда Полтавы от 24 декабря 2013 года в деле №1622 / 11616/2012, согласно которому бывший заместитель начальника управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области Илья Кива был осужден за взяточничество согласно ч. 3 статьи 368 УК Украины. Суд установил Киве наказание в виде штрафа в размере 10200 грн и лишил права занимать должности, государственные должности сроком на 1 год.
В ответ на эти документально подтвержденные заявления Кива начал утверждать, что никогда в жизни не привлекался к уголовной ответственности, а слухи о его якобы осуждения распускают агенты Путина.
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Такое поведение, по мнению Владимира Бойко, подтверждает тот врачебный диагноз, который был установлен Киве.
По информации журналиста, Кива на момент осуждения был инвалидом второй группы в связи с психическим заболеванием. Так, в тексте решения суда указано, что Кива «находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больницы с диагнозом: последствия черепно-мозговой травмы с психопатизация личности, является инвалидом 2 группы». Именно по этой причине суд вынес столь мягкий приговор взяточнику.
Впрочем, такое реноме никак не помешало Киве сблизиться с главой МВД Арсеном Аваковым, который назначил своего новоиспеченного подопечного сначала заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области, а после и вовсе перевел на должность главы департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Чтобы устроить Киву в МВД пришлось даже «уговорить» суд пересмотреть и смягчить приговор.
Но неадекватные и одиозные выходки Кивы постоянно вызывали возмущение у общественности, и Аваков был вынужден уволить своего буйного подопечного из Нацполиции, но оставил своим советником.
Однако Кива недолго грустил, и быстро нашел себе новых хозяев. Теперь он народный депутат партии Медведчука «Оппозиционная платформа «За жизнь», а также ведущий программы о борьбе с коррупцией на канале ZIK.
К сожалению, Илья Кива – это показательный пример того, как различного рода неадекватные взяточники и проходимцы не только устраивают себе комфортную жизнь, но и имеют наглость с особым цинизмом поучать других, как им жить.
Но где гарантия, что после перезагрузки руководства МВД, которая фактически уже началась, в ведомстве не начнут проводить аудит деятельности своих действующих и бывших сотрудников. И вполне возможно, что уже очень скоро Илья Кива может стать предметов внимания своих бывших коллег, но откосить от наказания справкой от психиатра, уже вряд ли получится.