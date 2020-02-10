Владі треба більш ретельно відбирати працівників

Сергій Шахов - український політик, громадський діяч і підприємець зробив важливий пост для всіх українців у Фейсбук

Як виявилося, головою обласного Головного управління Держгеокадастру стала людина с реєстра корупціонерів.

"Чи можна людину з РЕЄСТРА КОРУПЦІОНЕРІВ ставити начальником обласного Головного управління Держгеокадастру?

На думку деяких чиновників – точно можно. Нещодавно до конкурсу на посаду допустили Рудя Всеволода Всеволодовича. Якого перед цим було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу!

Також Рудя Всеволода Всеволодовича було внесено до реєстру корупціонерів НАЗК.

Вважаю, що влада має бути більш ретельною в кадрових рішеннях. І не допускати корумпованих екс-чиновників до найвищих відповідальних позицій!", - написав Шахов.

Нагадаємо, в жовтні минулого року керівника Головного управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько відсторонили від виконання обов’язків.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука на цю область приходило найбільше скарг від громадян про неправомірні дії з боку керівництва.