Сергій Шахов - український політик, громадський діяч і підприємець зробив важливий пост для всіх українців у Фейсбук
Як виявилося, головою обласного Головного управління Держгеокадастру стала людина с реєстра корупціонерів.
"Чи можна людину з РЕЄСТРА КОРУПЦІОНЕРІВ ставити начальником обласного Головного управління Держгеокадастру?
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На думку деяких чиновників – точно можно. Нещодавно до конкурсу на посаду допустили Рудя Всеволода Всеволодовича. Якого перед цим було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу!
Також Рудя Всеволода Всеволодовича було внесено до реєстру корупціонерів НАЗК.
Вважаю, що влада має бути більш ретельною в кадрових рішеннях. І не допускати корумпованих екс-чиновників до найвищих відповідальних позицій!", - написав Шахов.
Нагадаємо, в жовтні минулого року керівника Головного управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько відсторонили від виконання обов’язків.
За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука на цю область приходило найбільше скарг від громадян про неправомірні дії з боку керівництва.