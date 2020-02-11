Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы по поводу проведения выборов на Донбассе

Гарант отметил, что возможность провести местные выборы в ОРДЛО появится, скорее всего, осенью этого года. Одновременно с этим президент не исключает замораживание конфликта. Об этом Зеленский сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований", - подчеркнул глава государства.

Президент подсчитал, что "если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей".

Более конкретно ситуация станет понятной после проведения в апреле 2020 очередной "нормандской встречи".

Зеленский выразил обеспокоенность, что "если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы".

Также президент прокомментировал вопрос с обменом пленных. По его словам, на территории, занятой оккупантами, остаются порядка 200 украинских пленных против их 175-180 на нашей стороне. Из-за большого количества человек и колоссального труда по подготовке документов, по мнению гаранта, процесс будет разбиваться на несколько обменов.

Зеленский подытожил, что "на оккупированной территории много людей, которые не хотят, чтобы их бросали". Поэтому, заявил президент, Украины будет пытаться договориться.

Напомним, подобное мнение - вывод российских войск с востока Украины, а затем уже возвращение территорий - выразил и представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Последний обеспокоен постоянными провокациями со стороны оккупантов и тем, хватит ли терпения украинским солдатам.

"Мы четко понимаем, что надеяться можем в первую очередь только на себя, но без международной поддержки с таким врагом как Россия, нам будет сложно. И тут наши государственные интересы должны быть на первом месте", - заявил Кривонос.