Европейская ЗСТ (зона свободной торговли) является кабальной для экономики Украины, а саму стратегию развития государства нужно кардинально менять

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и парламентарий Виктор Медведчук.

По его словам, Украине уже не нужно вступление в так называемый Таможенный союз, ведь он преобразовался в «третью форму экономического сотрудничества» под названием «Евразийский экономический союз». И отказываться от подобной перспективы не стоит.

Медведчук утверждает, что за шесть лет Украина так и не обрела твердой определенности.

«Нигде и никак она не определилась. И если г-н Порошенко протащил изменение в Конституцию не в тот раздел, не в те нормы, которые не являются регулятором Основного Закона по поводу Евросоюза и НАТО, это еще не означает, что Украина пошла этим путем», ‒ подчеркнул политик.

Он заявил, что твердо убежден в необходимости радикально менять курс в вопросах экономики: «Нам надо восстанавливать рынки с Россией и странами СНГ, нам необходимо искать рынки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. И сегодня зона свободной торговли с ЕС является кабальной ‒ той, которая уничтожает нашу экономику».

Виктор Медведчук аргументировал обоснованность своей позиции, сравнив социально-экономическую ситуацию в Украине сегодня и в 2013 году. «Что было в 2013-м и что сегодня?.. Цены, коммунальные тарифы, задолженности по зарплатам, минимальная пенсия, минимальный прожиточный минимум и все остальное ухудшилось в разы. Мы из бедной страны превратились в нищую», ‒ заявил парламентарий.

«Если это курс в Евросоюз, НАТО, то этот курс враждебный для наших граждан, и этот курс мы должны изменить. И мы будем делать все для того, чтобы его изменили», ‒ резюмировал Виктор Медведчук.