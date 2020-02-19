Чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе нужен диалог Киева с Донецком и Луганском

Так председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук прокомментировал инициативу совместного патрулирования. Заявление он сделал в кулуарах Верховной Рады, общаясь с журналистами.

"Любые предложения, направленные на мирное урегулирование, являются положительными, но только при одном условии, что эти предложения находят отзывы у тех, от кого зависит реализация. Потому что когда речь зашла, или сегодня оглашены мысли по поводу совместного патрулирования российско-украинской границы, то, безусловно, надо согласие, как минимум, сегодня тех людей, которые осуществляют это на неконтролируемой территории. И поэтому уже прозвучал ответ Москвы, кремлевской пресс-службы, что, наверно, все может быть, но для этого нужен диалог с Донецком и Луганском. Как только такая договоренность будет достигнута, можно это делать. А пока это очередной лозунг, направленный на формирование новых идей, и, на мой взгляд, это очередной уход от реализации минских соглашений, в которых прописано все то, что необходимо для мира на Донбассе", - сказал он.