Глава МИД Украины говорил о возможной войне между Россией и Беларусью

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" нардеп Украины Виктор Медведчук прокомментировал заявление главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко

Медведчук отметил, что по образованию он вообще юрист. Но в этом случае нужно спросить у психиатра. Ведь подобные заявления от главы МИД непростительны. Они бросают тень на страну. Об этом пишет 112.ua. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"По базовому образованию я юрист. Здесь, я думаю, надо спрашивать в большей мере психиатра. Потому что делать подобные заявления руководителю внешнеполитического ведомства Украины, это... Бог уж с ним - говорить о том, чего ты стоишь, и твои умственные и интеллектуальные способности, но ведь он подобными заявлениями бросает тень на страну, которую он представляет во внешнеполитическом ведомстве", - заявил политик.

Оппозиционный политик добавил, что это абсурд и глупость. И глава МИД Украины об этом не может говорить.