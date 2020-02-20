Названа тройка лидеров, среди глав областных центров

Рейтинг инициативности губернаторов был составлен в ходе проведения исследования Международным центром перспективных исследований (МЦПИ) и  изданием "Апостроф". 

Составленный рейтинг позволил оценить деятельность губернаторов с точки зрения сотрудничества с областными центрами, инициативности и выбранными приоритетами деятельности, пишет Стена

Преимуществом данного рейтинга является то, что он анализирует конкретно деятельность нового руководителя облгосадминистрации. Именно поэтому место главы ОГА в опубликованно рейтинге определено непосредственно его деятельностью, а не наследием от предыдущих губернаторов.

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В рейтинг были включены все новоназначенные главы областей, которые занимают свою должность более 3-х месяцев. 

Лидерами рейтинга стали губернаторы Винницкой, Ивано-Франковской и Черниговской областей. 

Первое место в рейтинге инициативности занял Владислав Скальский, который возглавляет Винницкую область с сентября 2019 года. Его деятельность по большей части была направлена на социальную и гуманитарную сферу. В общей сложности за период на новой должности он воплотил в жизнь 159 инициатив.

На втором месте расположился Денис Шмыгаль, который ранее возглавлял Ивано-ФранковскуюОГА, а сейчас является министром развития общин и территорий Украины. За время своей работы в ОГА им было проведено 215 инициатив.

Третье место в рейтинге занял Андрей Прокопенко, возглавляющий Черниговскую область с 31 октября 2019 года. За короткий период работы на должности губернатора Андрей Прокопенко инициировал 59 активностей. Свое внимание он сконцентрировал на развитии бизнеса, социальной и гуманитарной сфере, а также работе по привлечению в регион инвестиций и внедрение инноваций. Кроме того, Прокопенко показал наивысший балл по уровню сотрудничества с госадминистрацией и взаимодействием с облсоветом. 