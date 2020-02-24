Расследование дел Майдана затягивается, так как украинская власть, во главе с президентом Владимиром Зеленским, заинтересована в этом

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», нардеп Виктор Медведчук.

По словам политика, события, происходившие в центре Киева в конце 2013-го ‒ начале 2014 года, привели исключительно к отрицательным результатам ‒ падению экономики Украины и уничтожению социальной сферы.

«До сих пор мы не знаем, кто виновен в гибели более 100 человек, и не только тех, кто сегодня именуется героями Небесной сотни, но и представителей правоохранительной системы, 17 из которых были убиты, а 970 получили ранения. Эти преступления до сих пор не расследованы», ‒ отметил Медведчук.

«К сожалению, кроме итогов, которые дают отрицательную оценку всему тому, что произошло в конце 13-го ‒ начале 14-го года, других итогов сегодня нет. Сегодня остались не расставлены точки над «i» в расследовании того, что произошло на Майдане. Не расследованы, потому что это не попадало под интересы власти господина Порошенко, а сегодня, выходит так, не интересно и новой власти, господину Зеленскому. Поэтому исторический вывод один: любые потрясения в Украине, они вели только к ухудшению жизни», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, Виктор Медведчук сообщал, что последствием кровавых событий на Майдане в 2013‒2014 годах стала потеря суверенитета Украины, а как результат – не жизнь, а существование страны.