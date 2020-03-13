Министр нового Кабмина Алексей Чернышов засветился в компании скандального бизнесмена Льва Парцхаладзе

Общим снимком поделился в соцсетях президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир. Он рассказал о том, что присутствовал на заседании Кабмина, на котором обсуждались вопросы застройки. Судя по всему, там же и было сделано его совместное фото с новым министром развития общин и территорий Украины и печально известным бизнесменом. При этом на снимке Чернышов стоит рядом с Парцхаладзе.

Стоит отметить, что это фото может вызвать ряд вопросов к министру, ведь Парцхаладзе известен, как фигурант многочисленных скандалов.

Так, Знай.юа сообщал о том что бизнесмен и политик курирует земельную и строительную сферы в Киеве, и в последние годы это позволяет ему занимать почетные места в списках самых богатых украинцев. Еще десять лет назад состояние бизнесмена журнал «Фокус» оценил в 510 млн. долларов.

Во времена Януковича Парцхаладзе «дружил» с регионалами, что не помешало ему после Революции Достоинства переметнуться к Порошенко.

Кроме того, его объекты застройки в столице также вызывают много вопросов.

Ранее мы писали о скандале с участием еще одного нового министра. Так, глава Минфина Игорь Уманский резко высказывался о вмешательстве представителей Международного валютного фонда в экономику нашей страны.

В интервью "Эмигрантскому радио" в декабре 2019 года Уманский заявил, что МВФ не нужен Украине - и все из-за требуемых в ответ реформ. По его мнению, тогда как остальные страны занимаются защитой внутреннего производителя, мы открываем свои рынки.

"Рецепт реформ от МВФ всегда очень прост – максимальная либерализация экономики", - подчеркнул Уманский.

Помимо этого, новый министр поделился своей точкой зрения насчет "пирамиды ОВГЗ", назвав ситуацию большой аферой.

"Нужно понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от "пирамиды ОВГЗ" получают большие иностранные банки. Эти банки платят налоги в других странах. Это нормально, что иностранные кредиторы Украины защищают интересы своих бизнесменов", – подытожил Уманский.

Напомним, новый министр вляпался в громкий скандал, не успев сесть в кресло.

Как сообщала Politeka, Лев Парцхаладзе надеется сохранить «жирное» место в Кабмине: скандалы с застройкой и не только.

Также Politeka писала, что брат Льва Парцхадалзе оскандалился застройкой в Киеве: «Вместо стадиона будет…».