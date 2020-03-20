Бывшая депутат от "Радикальной партии" украинская певица Злата Огневич рассказала о том, какой Олег Ляшко в жизни

Вопрос о политике зашел во время интервью в программе "Слава+", пишет "КП". Певица открыто призналась, почему сложила мандат.

По словам Огневич, лишь 20% политиков хотят действительно добиться улучшений, но даже на них влияет окружение. На вопрос ведущего Славы Демина, считает ли Злата 10 тысяч долларов ощутимой суммой после опыта работы в Раде, артистка ответила, что "там такие были схемы..."

"Но я сразу сказала: "Ребята, я в эти игры не играю. Я лучше заработаю меньше, но буду спокойно спать", - поделилась Огневич, которая побоялась раскрыть подробности.

По поводу Ляшко, певица сообщила, что благодарна ему за опыт.

"Я не жалею. Давай отбросим политику, Олег Ляшко - талантливый человек. Мне нравятся и импонируют талантливые люди, а все остальное - его личное дело... Он очень интеллектуальный человек. У него какое-то просто фантастическое чувство юмора, которое я у других людей не встречала. Если бы он не пошел в политику, то был бы прекрасным актером, потому что он умеет продать такие вещи, которые не продаются, но из уст Ляшко... Ты просто его слышишь - и такой: "Да, это так, реально", а потом выходишь из этого круга влияния: "Так, стоп-стоп-стоп!", - рассказала о бывшем коллеге Злата.

В настоящее время ее общение с политиком сводится только к поздравлениям с днем рождения.

Ранее мы сообщали, Огневич поразила публику, кардинально изменив имидж. Артистка поделилась кадрами в своем Инстаграм с новой прической. Злата обрезала длинные волосы и теперь у нее каре.

Поклонники не удержались от комментариев: «Новая причёска – и Вы совсем - совсем подросток. Юная и свежая», «Новые изменения и снова 🔥🔥🔥», «Новая причёска вам очень идёт 🤗», «Очень классно с такой стрижкой», «Ты красивая просто… Хочу снова к тебе на концерт😌😍», «Хорошая прическа! Великолепное исполнение песни .🔥🔥🔥».

Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».

А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".