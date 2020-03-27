Власть начала преследовать журналиста Андрея Пальчевского и его клинику Eurolab в отместку за открытую критику неготовности чиновников и руководства страны к эпидемии

Как сообщает Политрада, на днях ряд СМИ распространил ничем не подтвержденную информацию о том, что частная клиника Eurolab, владельцем которой является украинский телеведущий и предприниматель Андрей Пальчевский, якобы скрыла информацию о положительных результатах тестов на коронавирус.

Позже в Киеве полиция открыла уголовное производство против частной клиники, которая при получении положительного результата на коронавирус не сообщила об этом в соответствующие государственные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, при этом не уточнив, о какой клинике идет речь. Очевидно, путем уголовного преследования власть пытается оказывать давление на владельца клиники.

В свою очередь, в Eurolab опубликовали открытое письмо медперсонала к киевлянам и мэру столицы Виталию Кличко. В нем работники клиники напомнили, что не разглашают данные о пациентах, но подчеркнули, что о положительных результатах тестов они сообщили санитарные органы Украины в установленном порядке, а также передали всю необходимую документацию о пациентах в соответствующие органы.

Отметим, что владелец клиники Андрей Пальчевский с самого начала широко освещал ситуацию с пандемией коронавируса и открыто критиковал украинскую власть за недостаточные меры для предотвращения эпидемии в стране. По всей видимости, эта кампания по очернению клиники стала попыткой властей в прямом смысле слова закрыть рот ее владельцу, который не перестает раскрывать реальную ситуацию в стране.

Напомним, клиника Eurolab резко ответила на манипулятивные обвинения.

Как сообщала Politeka, Пальчевский рассказал о заробитчанах, которые прорываются в Украину из Польши.

Также Politeka писала, что Пальчевский предупредил украинцев насчет тестов на коронавирус.