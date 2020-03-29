И это в разгар коронавируса!

Украинское правительство в преддверии важного голосования в парламенте покинули сразу несколько человек

Как сообщает Politeka, об это рассказала нардеп Ирина Геращенко в Facebook.

«Второе правительство Зеленского побил рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса », - отметила она.

Кроме того, Геращенко рассказала, что в Раде уже начали проходить встречи с кандидатами на вакантные должности.

«На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко», - подчеркнула она.

Добавим, позже пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко опроверг информацию об отставке Емца.

До этого мы писали, что в Верховной Раде в понедельник, 30 марта, состоится важное голосование сразу за два законопроекта: об открытии рынка земли и реформе в банковской сфере.

Также сообщалось, что сразу после назначения Уманский угодил в громкий скандал из-за высказываний о Международном валютном фонде.

В интервью "Эмигрантскому радио" в декабре 2019 года Уманский заявил, что МВФ не нужен Украине - и все из-за требуемых в ответ реформ. По его мнению, тогда как остальные страны занимаются защитой внутреннего производителя, мы открываем свои рынки.

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Как сообщала Politeka, эпидемия неизбежна, премьер Шмыгаль обратился к украинцам

Также Politeka писала, что Томенко раскрыл плачевную правду о назначении Шмыгаля на должность премьера.