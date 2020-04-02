Цифры говорят сами за себя

Все меньше и меньше украинцев поддерживают главу государства Владимира Зеленского

Рейтинг президента, спустя почти год победы на выборах, теперь составляет 46%. 33% украинцев оценивают его деятельность нейтрально, 21% - отрицательно. Для сравнения: в сентябре прошлого Зеленского поддерживали 74% опрошенных, в октябре - 67%, в ноябре - 65%, в декабре - 60%, тогда как в феврале этого года - только 48%, по результатам опроса Киевского международного центра социологии (КМИС).

Участники опроса назвали главные неудачи президента, премьера и главы Верховной Рады: отсутствие результатов борьбы с коррупцией (75%), отсутствие прогресса в Донбассе и в обеспечении населения доступными медицинскими услугами (по 70%), отсутствие прогресса в расследовании громких дел (68%) и отсутствие успехов новой власти по снижению тарифов ЖКХ (62% опрошенных).

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждают принятие скандальных законов о земле и национализированных банках, на которых настаивал Зеленский. Появилась информация, объясняющая, почему депутаты "Европейской солидарности", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, поддержали "Слугу народа" с принятием этих законов.

Так, в Телеграм-канале Легитимный, ссылающимся на собственный источник, сообщили о коварном замысле Порошенко, который намерен стать следующим президентом.

"Порошенко понимает, что рейтинг Слуги Народа будет катастрофически падать, а непопулярные решения «убьют рейтинг» Зеленского. Выждав время и сохранив активы и «лицо», Порошенко нанесет Зеленскому удар в спину и отправит его «в историю», как слабого Президента", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

Как сообщала Politeka, "Монобольшинство раскололось": Золотарев рассказал о проблемах в "Слуге народа"

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл правду о рейтингах Зеленского: "Астрологи проплачены..."