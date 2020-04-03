Президент Украины Владимир Зеленский и его команда рассчитывают в условиях кризиса получить помощь от МВФ, поэтому им необходимо протянуть закон о рынке земли

«Президента запугали коллапсом экономики и дефолтом. И поскольку Зеленский, видимо, ничего не понимает в таких вещах — его убедили в необходимости открыть рынок земли», — заявил Погребинский.

Как уточнил политолог, есть профессиональное мнение, что в нынешней ситуации Украине было бы лучше воспользоваться форс-мажором и объявить дефолт. Поддержав закон о рынке земли, Зеленский допустил серьезную ошибку.

Погребинский уверен, что после такого решения президент будет терять поддержку украинцев и открывает перспективу для недовольства значительной части общественности, которая за него голосовала.

Этой ситуацией могут воспользоваться «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком и «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко, спрогнозировал специалист.