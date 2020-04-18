Украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский прокомментировал ситуацию со смогом в Украине

Телеведущий записал видео, которое опубликовал в своем Фейсбуке, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Журналист показал, что сейчас происходит с Киевом. По словам Пальчевского, на данный момент город задымлен. Далее журналист передал слова мэра столицы Виталия Кличко.

"Кличко лучше, чем в Библии сказал: "В Киеве сейчас умирают даже те, кто никогда не умирал". Это вам ни какая-нибудь притча о Христе, это вам ни какое-нибудь "смертию смерть поправ и в гробик живот даровав", - улыбаясь, сказал журналист.

Как отметил Пальчевский, угрозу смерти сейчас представляет не только китайский вирус, но и загрязнения воздуха.

"За мной абсолютно серое небо, оно задымленное пожарами в несчастной Житомирской области, однако нам рекомендуют заниматься тимбилдингом и печь пасочки. Печем и тимбилдимся", - оконочил телеведущий.