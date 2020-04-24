У Украины есть шанс выйти из кризиса, который спровоцировала эпидемия китайского вируса

Об этом говорится в обращении депутатской группы "Довіра".

По словам нардепов, сегодня невозможно победить вирус одним карантином, и мы не можем знать сколько больных реально в Украине.

Группа "Довіра" предлагает начать массовое тестирование украинцев с помощью уникальных тестов, которые были изготовлены нашими учеными.

"Мы пятая страна в мире, которая имеет такой тест. Более того, наш, отечественный тест имеет эффективность 98%, а стоит в десять раз дешевле, чем иностранные аналоги. Мы имеем ресурс для того, чтобы проверить всех украинцев, и вернуть нормальную жизнь тем кто имеет иммунитет", - уверяют нардепы.

Перший виступ на трибуні після одужання від коронавірусу. Україна не може дозволити собі не працювати півроку. Чиновники не знають, що робити та як вийти із кризи. Сьогодні у Верховній Раді озвучив конкретні кроки. 1. Провести масове безкоштовне тестування на антитіла усіх українців, які мали протягом року схожі на коронавірус симптоми і одужали. 2. Тим громадянам, в крові яких будуть виявлені антитіла, видати картки імунітету і дозволити повернутися до нормального життя. 3. Запровадити податкові канікули для малого та середнього бізнесу. 4. Створити по всій Україні банки крові з антитілами для лікування важкохворих. 5. Організувати роботу групи вчених, які займуться розробкою ліків, за державної підтримки та сприяння. 6. Продовжити карантин та надати фінансову підтримку тим, хто не має антитіл, а також громадянам, які входять до груп ризику. Gepostet von Сергій Шахов am Freitag, 24. April 2020

Стратегия парламентариев из группы "Довіра" состоит из шести основных пунктов:

Провести массовое бесплатное тестирование на антитела всех украинцев, которые имели в течение полугода похожие на коронавирус симптомы и выздоровели.

Тем гражданам, в чьей крови будут обнаружены антитела выдать карточки иммунитета и позволить вернуться к нормальной жизни.

Ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса

Создать по всей Украине банки крови с антителами, для лечения тяжелобольных.

Создать государственную группу ученых, которые занимаются разработкой лекарств.

Продлить карантин и оказать финансовую помощь тем, кто не имеет антител, а также гражданам, которые входят в группы риска.

"Коллеги, как вы считаете, что лучше: неконтролируемый карантин, который приводит к падению экономики, разрушению бизнеса, депрессии и психоза у людей, повышенной агрессии в семьях, паники и тревоге в обществе, холоду и голоду, суициду.... Или контролируемый карантин, который даст людям нормально дышать и оздоровление украинской экономики? Коллеги вернем людям конституционное право - жить!", - резюмировала парламентская группа "Довіра" в своем обращении.

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