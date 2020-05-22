Экс-президент, нардеп Петр Порошенко удивил изменением внешности

Об этом пишет Hyser со ссылкой на СМИ.

Несколько дней назад после появление в сети записи телефонного разговора Порошенко с Джо Байденом, вице-президентом США, экс-президент опубликовал видео, в котором прокомментировал ситуацию.

При этом многие украинцы обратили внимание на значительные изменения во внешности Порошенко. Прежде всего, бросилось в глаза, что он прилично сбросил вес и даже помолодел.

Если вспомнить президентские годы Петра Алексеевича, то он часто выглядел очень усталым с мешками под глазами. От такого вида врзникало ощущение его болезненности.

При этом близкий к экс-президенту источник как то рассказывал, что Порошенко пренебрегает всеми советами врачей относительно здорового питания.

"Ему нужна специальная диета, и врачи настаивают на этом. Но никакой речи о правильном питании нет. Петр Алексеевич злоупотребляет напитками энергетиками типа Red Bull, в составе которых уйма сахара. Горстями пьет витамины и пилюли для поддержания сил. Это же ненормально", - рассказал источник в окружении Порошенко.

Теперь же СМИ пишут, что в марте политик провел неделю в испанской клинике SHA Wellness, где прошел курс детоксикации. Специалисты утверждают, что за период отдыха он сбросил от 10 до 20 килограммов.

В лечение Порошенко входили косметические процедуры по омоложению, курс лекций и тренировок, а также программа по снижению веса, основанная на макробиотической диете (сбалансированное питание, принцип которого основан на идеях даосизма, — Ред). За такой курс, согласно данным СМИ, Порошенко заплатил 3600 евро, и это без проживания и питания.

Напомним, Зеленский сравнил себя с Порошенко и отказался выносить обещанный приговор: "я уважаю...".

Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом.

Также Politeka писала, что Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись.