Суд уже в эту пятницу

Представителей Нацкорпуса, ветеранов войны на Донбассе хотят засудить за срыв презентации скандальной пророссийской платформы экс-советника СНБО Сергея Сивохо. В связи с этим они записали видеообращение к украинским патриотам



Об этом сообщается на сайте Нацкорпуса.

Заседание по делу против ветеранов назначено на 12 июня. Оно начнется в 14:30 в Печерском райсуде Киева (улица Владимирская, 15). Представители Нацкорпуса призывают патриотов прийти на суд и поддержать ветеранов.

Напомним, что 12 марта ветераны-добровольцы пресекли попытку проведения в Киеве российской политической диверсии в виде «платформы примирения», инициированной Сивохо. После этого активистов задержали и открыли против них уголовное производство, в котором Сивохо, которого они называют пророссийским диверсантом, проходит потерпевшим.

13 марта ветеранам Юрию Капле и Сергею Тамарину Печерский суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, а Александру Волкову – круглосуточный домашний арест. Впоследствии Волкова отпустили на поруки народного депутата Михаила Бондаря

Ранее сообщалось, Национальный Корпус предоставил свою волонтерскую сетку для помощи Министерству охраны здоровья. Тогда в организации огласили о начале проекта “НКВолонтеры”.

Как отмечает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин, организация готова предоставить помощь более чем тысячи волонтеров по всей Украине. “Мы за несколько дней уже наладили работу во всех регионах. В основном, волонтеры, совместно с представителями коммунальной сферы, помогают дезинфицировать общественные места, а также доставляют продукты, лекарства и средства защиты людям из группы риска. Это пожилые граждане, люди с инвалидностью”, - рассказал Жорин.

Напомним, Билецкий предложил ГСЧС добровольцев для тушения лесных пожаров.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус объявил сбор средств в помощь медикам, подробности.

Также Politeka писала, что Нацкорпус Билецкого устроил масштабную акцию против продажи земли: "Это преступление!".