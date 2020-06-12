Президент РФ Владимир Путин впервые за месяц покинул свое "карантинное" убежище - в честь Дня России. До этого он выходил на свет 9 мая

Кадрами с Путиным поделился в Твиттере кремлевский журналист Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Отмечается, что российский лидер покинул свою резиденцию в подмосковном Ново-Огарево, чтобы принять участие в публичном мероприятии на Поклонной горе в Москве.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что из-за опасения подхватить китайский вирус Путин перестал здороваться за руку. Однако во время своей вылазки 12 июня он и здоровался за руку, и обнимал участников мероприятия. Маски и перчаток на нем не было.

Появление Путина вызвало переполох в сети. Пользователи кинулись комментировать это событие:

"Не припотел, сердешный?)"

"Где маска? А не, все впорядке..."

"Цирк"

"Деду развлечение устроили"

"Видно, что свет глаза режет. Чуть не заплакал из-за этого. Наверное, из-за того, что долго под землей просидел"

"Дедушку из бункера вывезли погулять"

"Дед выполз из берлоги? Небось всю округу хлоркой залили"

«Поднимается государственный флаг Российской Федерации»: Владимир Путин приехал на церемонию поднятия флага в честь Дня России pic.twitter.com/SJOxfys2DT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 12, 2020

Ранее мы сообщали, "сладкого" Путина выставили на торги. Торт в виде головы российского лидера появился на выставке кондитерских изделий в Якутии.

Пользователь George Costanza показал фото в Твиттере.

«Головы сделаны в натуральную величину и полностью съедобны. Примечательно, что за голову каждого лидера выставлена своя цена. Так, голову-торт действующего президента предлагается купить за 6900 рублей», – говорится в подписи к снимкам.

Напомним, россиян поздравили с Новым годом скульптурой из навоза.

Также Politeka писала, что новый двойник Путина рассмешил россиян, такой позор не забыть.