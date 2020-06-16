Политик Виктор Медведчук, если бы вмешивался в редакционную политику "1+1", мог бы превратить канал во второй NewsOne

Об этом заявил блогер Евгений Пархоменко, прокомментировавший на своей странице в Facebook скандал вокруг собственников «1+1».

По его словам, если глава Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук действительно владеет акциями телеканала "1+1" с 2012 года, то выходит, что экс-гендиректор канала Александр Ткаченко соврал, утверждая, что Игорь Коломойский - единственный собственник.

«Во-первых, Медведчук сам об этом заявил и это не является какой-то тайной. Во-вторых, он владеет акциями этой компании ещё с 2012 года. А, в-третьих, согласно поправкам в закон о Нацсовете в 2015 году, Коломойский и гендиректор «плюсов» Ткаченко должны были показать всех собственников канала, но, видимо, «забыли» и слишком сильно увлеклись «борьбой с агрессором», - с иронией написал Пархоменко.

Блогер также добавил, что экс-гендиректор "1+1" Александр Ткаченко грубо нарушил закон о Национальном совете по телевидению и радиовещанию, который требует раскрывать информацию о собственниках телеканалов.

«А в 2016 году Ткаченко и вовсе заявил, что Коломойский - единственный собственник канала, чем грубо нарушил закон про Нацсовет по телевидению и радиовещанию. И, что символично, нынешняя глава Нацсовета Ольга Герасимьюк тогда покрывала нарушение этого закона», - подчеркнул популярный блогер.

Подытоживая, Евгений Пархоменко добавил, что политик и нардеп Виктор Медведчук не вмешивался в редакционную политику «1+1», что соответствует стандартам свободы слова.

«Не знаю, у кого там какая доля, но, судя по информационной пропаганде «плюсов», Медведчук в редакционную политику там никак не вмешивается. Хотя, конечно, было бы неплохо, если бы мог вмешаться и сделать из этой помойки второй Ньюзван или 112, так что тут могу пожелать Медведчуку только увеличения своей доли в плюсах», - с иронией резюмировал блогер в своем Facebook.