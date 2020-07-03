Сегодня Верховная Рада рассматривала заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке

На заседании парламента было одобрено заявление чиновника. «За» проголосовали 286 народных депутатов. Таким образом, парламент уволил главу НБУ с занимаемой должности.

Отставку главы НБУ поддержали депутаты от «Слуги народа», а также депутатская группа «Доверие». Кроме этого, голосов за отставку добавили группа «За будущее» и депутаты от ОПЗЖ. Голоса в «Батькивщине» разделились.

Стоит отметить, что фракции «Европейская солидарность» и «Голос» ожидаемо выступили против отставки главы НБУ.

Как известно, Яков Смолий занял должность главы НБУ в 2017 году. До этого он был заместителем скандальной руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. 1 июля 2020 года он подал заявление об увольнении. В СМИ писали, что причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

В Минфине уже заявили, что смена руководства НБУ никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране, в том числе на курс доллара. Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что колебания курса, которые мы сейчас видим, это временное явление. Украинцев убеждают, что никаких оснований для нарушения экономических процессов (задержки выплат, зарплат и т. д.) нет.

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