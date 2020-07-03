К преемнику Якова Смолия на посту руководителя Нацбанка будет очень много вопросов

Как передает Politeka.net, об этом украинский блогер Игорь Лесев рассказал в своей программе "НеДобрый вечер" (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).

"Вот ты такой важный, серьезный и с сединой. А потом пукнул, но просчитался и обосрался. Вот так и Яков Смолий – агент внешнего влияния и просто кристально чистый негодяй – написал заявление об отставке с поста главы Нацбанка", - заявил автор видеоролика.

Он обратил внимание, что бывший президент Петр Порошенко выступил против отставки Якова Смолия. По словам Игоря Лесева, на то есть веские причины:

"Между допросами возбудился Порошенко. И я его хорошо понимаю. Смолий – это прямое продолжение Гонтаревой. А Гонтарева – это самая большая афера в истории нашей страны. Эта лондонская невозвращенка сделала каждого украинца в 3 раза беднее. И в три раза богаче персонально Петра Алексеевича. Конечно же он переживает за отставку Смолия. Кто еще так чудесно будет обогащать Порошенко со схемами ОВГЗ?".

Игорь Лесев также напомнил о "грехах" самого Якова Смолия. По его словам, деятельность бывшего главы НБУ сильно ударила по жителям Украины.

"Когда долларовый капитал заводился в ОВГЗ – курс доллара искусственно повышался. А когда капиталы выводят за границу – уже повышается курс гривны. Это абсолютно преступная деятельность по отношению к каждому украинцу", - расказал блогер.

Он обратил внимание, что отставка Якова Смолия порождает много новых вопросов. В частности, какую политику будет вести новый глава ведомства.

"И все же важнейший вопрос в другом. А как изменится политика Нацбанка с новым преемником? Останется ли в НБУ Рожкова? А это человек, который де-факто руководит Нацбанком после бегства Гонтаревой. Поставят ли на должность главы НБУ какого-то условного Яценюка? Тогда это та же ж*па, только в профиль", - подчеркнул Игорь Лесев. - "Ну и наконец, новый глава НБУ должен ответить на вопрос – какие перспективы сотрудничества с МВФ он видит? В чем конкретная польза от этого сотрудничества стране? А ведь это ключевой вопрос".

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