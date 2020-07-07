Глава государства Владимир Зеленский во время последней встречи с экс-главой НБУ Яковом Смолием дал понять, что ему нужно идти в отставку

Об этом Смолий рассказал в интервью Левому Берегу.

По его словам, роковая встреча с Зеленским проходила после заседания Национального совета реформ, 30 июня.

Во время встречи Яков Смолий поинтересовался у Зеленского, нужно ли ему уходить в отставку и услышал положительный ответ.

Журналисты заявили, что у них есть информация о том, что главный конфликт касался учетной ставки, но Смолий заявил следующее: "Нет. На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, уходи, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться".

"Во время разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли уволиться. Он ответил - "да". Мы же все взрослые люди. Просто я понял, что должен уйти. И об этом у него спросил", - признался Смолий в общении с журналистами.

Более того, как рассказывает Яков Смолий, глава государства советовался с ним относительно возможного преемника.

"Я не буду называть фамилий, хотя мы их обсуждали. Еще я посоветовал, чтобы он посмотрел на кого-то из моих заместителей. Президент пообещал, что пообщается, и обещание выполнил", - продолжил Смолий в интервью.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада отправила Якова Смолия в отставку с должности главы НБУ.

На заседании парламента было одобрено заявление чиновника. «За» проголосовали 286 народных депутатов. Таким образом, парламент уволил главу НБУ с занимаемой должности.

Яков Смолий занял должность главы НБУ в 2017 году. До этого он был заместителем скандальной руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. 1 июля 2020 года он подал заявление об увольнении. В СМИ писали, что причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

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