Владимир Зеленский обсудил назначение нового председателя НБУ с главой МВФ Кристалиной Георгиевой

Президент Украины провел телефонную беседу с главой Международного валютного фонда во вторник, 14 июля. В ходе разговора он сообщил, что планирует представить парламенту кандидатуру на освободившуюся должность председателя Нацбанка уже до конца этой недели. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

По словам Зеленского, он уже встречался с представителями коммерческих и государственных банков и составил короткий список возможных кандидатов на должность главы НБУ на основе предложений от представителей банковского сектора.

«Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины», - заявил президент.

Отметим, что прошлый председатель НБУ Яков Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля. Он объяснил свое решение тем, что на Нацбанк якобы оказывалось систематическое «политическое давление».

Ранее мы писали, что Зеленский во время последней встречи с экс-главой НБУ Яковом Смолием дал понять, что ему нужно идти в отставку.

По словам Смолия, роковая встреча с Зеленским проходила после заседания Национального совета реформ, 30 июня.

Во время встречи Яков Смолий поинтересовался у Зеленского, нужно ли ему уходить в отставку и услышал положительный ответ.

«На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, уходи, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться», - пояснил Смолий.

Напомним, Шмыгаль сделал срочное заявление, "на пост главы НБУ есть два...".

Как сообщала Politeka, Смолия отправили в отставку, скандальные детали: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.

Также Politeka писала, что всплыли детали рокового разговора Зеленского и Смолия.