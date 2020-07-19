Президент Украины Владимир Зеленский отправился отдыхать на знаменитый остров за счет бюджета

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Тарас Черновол, передает Politeka.net.

Как обратил внимание эксперт, Владимир Зеленский продолжает свой вояж по Украине. На этот раз глава государства решил посетить резиденцию на Бирючем острове, известную, как "дача Хрущева". Он расположен рядом с Кирилловкой в Запорожской области, но входит уже в Херсонскую. Генсек СССР Никита Хрущов всего раз посетил это место.

"Мы, конечно, должны все умилиться: какой патриотизм - отдохнет наконец на Родине. Но что-то меня благодушие от этого не охватывает", - заявил Тарас Черновол. - "Бирючий входит в очень интересного отечественного Азово-Сивашского заповедника, принадлежит не министерству экологии, а Государственного управления делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции). Следовательно, этот отдых произойдет за государственный счет".

Политолог добавил, что резиденция давно не принимала высших лиц страны, а потому ее придется как следует подготовить к приезду президента. Разумеется, тоже за государственный счет. Тарас Черновол указал на еще один нюанс - Владимир Зеленский приедет на Бирючий остров без Елены Зеленской после громкого скандала с пресс-секретарем Юлией Мендель. Вместе с которой, как считает эксперт, гарант и приедет в резиденцию.

"По тем данным, которые проскакивают с ГУД, ожидают там Владимира Зеленского без первой леди. А ей после болезни (если на самом деле имела место) морской воздух крайне необходим", - написал политолог. - "Это уже не их личные дела. Так, как были личными делами семьи Клинтонов обстоятельства адюльтера господина президента с Моникой Левински".

Ранее о поездке Зеленского журналист Владимир Кацман рассказал на канале "NewsOne". По его данным, президент собирается отдыхать на острове 10 дней.

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