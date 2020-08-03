Мэр Киева Виталий Кличко выписал очередные премии для своих чиновников

Об этом пишет Politeka со ссылкой на документ, появившийся на сайте КГГА.

Так, в распоряжении имеются сведения, подтверждающие факт выплаты премий отдельным сотрудникам ведомства.

Сообщается, что по итогам работы в текущем году будут премированы заместители главы Киевского горсовета.

Они получат от 37 тысяч до 61 тысячи гривен премии.

Politeka сообщала, что по настоянию мэра Киева Виталия Кличко Киевский городской совет в четверг, 30 июля, принял решение, обязывающее столичных школьников перед началом занятий исполнять государственный гимн. За соответствующее решение в целом проголосовали 64 депутата.

Стоит отметить, что депутаты долго не могли принять решение об обязательном исполнении гимна даже в первом чтении - с первой и второй попытки не хватило голосов.

Однако Виталий Кличко смог надавить на депутатов и в конце концов они вынуждены были проголосовать за исполнение школьниками гимна и в первом чтении, и в целом.

Киевляне показали "современные" быстрые, о закупке которых в марте 2020 года сообщал мэр столицы Виталий Кличко. На фотографиях можно увидеть, что машина швиджкої помощи, мягко говоря, имеет не самый лучший и не слишком современный вид. Самому транспортному средству уже не один десяток лет, на полу лежит картон, сиденья ободранные.

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