Мэр Киева Виталий Кличко выписал очередные премии для своих чиновников
Об этом пишет Politeka со ссылкой на документ, появившийся на сайте КГГА.
Так, в распоряжении имеются сведения, подтверждающие факт выплаты премий отдельным сотрудникам ведомства.
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Сообщается, что по итогам работы в текущем году будут премированы заместители главы Киевского горсовета.
Они получат от 37 тысяч до 61 тысячи гривен премии.
Politeka сообщала, что по настоянию мэра Киева Виталия Кличко Киевский городской совет в четверг, 30 июля, принял решение, обязывающее столичных школьников перед началом занятий исполнять государственный гимн. За соответствующее решение в целом проголосовали 64 депутата.
Стоит отметить, что депутаты долго не могли принять решение об обязательном исполнении гимна даже в первом чтении - с первой и второй попытки не хватило голосов.
Однако Виталий Кличко смог надавить на депутатов и в конце концов они вынуждены были проголосовать за исполнение школьниками гимна и в первом чтении, и в целом.
Киевляне показали "современные" быстрые, о закупке которых в марте 2020 года сообщал мэр столицы Виталий Кличко. На фотографиях можно увидеть, что машина швиджкої помощи, мягко говоря, имеет не самый лучший и не слишком современный вид. Самому транспортному средству уже не один десяток лет, на полу лежит картон, сиденья ободранные.
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