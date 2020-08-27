Заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова обвинили в покрывательстве преступников, эксплуатировавших парня-аутиста.

Сначала к Мамедову обратилась Юлия Подольская – тетя подростка — аутиста, который проживал с ней и вдруг набросился с ножом на нее и ее маленького ребенка, пишет "Политрада". Женщине было нанесено 50 ножевых ударов, от которых она едва не умерла. Все это, по ее словам, фиксировала камера видеонаблюдения.

Юлия убеждает, что парень такого бы никогда не сделал, если бы его на это не подтолкнули.

В подстрекательстве аутиста Подольска подозревает своего бывшего мужа. Как раз накануне попытки ее убийства он по поддельной доверенности переписал ее имущество на своих доверенных лиц.

“Отец моего ребенка Святослав Козырев с прошлого года систематически надо мной издевался. Он меня бил, угрожал мне, ломал мне пальцы, хотел забрать сына. На вызовы полиции реагировал спокойно. Просто давал им деньги, и те уезжали. А он дальше издевался надо мной еще больше.

У нас в доме жил мой племянник Арсений, у него врожденный аутизм, но мы с сестрой пытались ввести его в нормальную жизнь. 1 марта этого года Арсений напал на меня и моего 4-летнего сына Мишу с охотничьим ножом. Этот нож принадлежал Святославу Козыреву. Племянник нанес нам с Мишей 50 ножевых ударов. Все происходящее зафиксировано камерами наружного наблюдения, установленных у меня во дворе. Я успела позвонить сестре, она вызвала полицию и скорую.

Племянник сбежал в дом матери Святослава Козырева, который его там ждал", - рассказала Подольская в видеообращении к Президенту.

В то же время, по словам женщины, вместо поиска преступников прокуроры Мамедова "прячут" это дело и "заметают следы" преступления

Пока заместитель Генпрокурора не реагирует на ситуацию, на сторону женщины становятся депутаты ВР.

"Господин Мамедов! Я отказываюсь верить в то, что прокуроры могли взять взятку по такому шокирующему делу. Но пока история Юлии – не в Вашу пользу. Очень прошу Вас разобраться в этой истории, чтобы нам не пришлось звать вас в совет на доклад. И публично выяснять очень чувствительные вещи, учитывая участие в этом деле подростка-аутиста. А Юлию попрошу связаться со мной в личных сообщениях и предоставить всю информацию.

Если до открытия Рады господин Мамедов не выяснит все обстоятельства дела и не привлечет виновных к ответственности, я буду использовать все рычаги влияния, предоставленные мне в рамках закона», — отметил народный депутат Сергей Шахов в FB.

Он также обратился к детскому омбудсмену Николаю Кулебе, чтобы он вмешался в это дело.