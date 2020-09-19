Владимир Зеленский и его приближенные попросту пиарятся накануне выборов, делая громкие заявления о якобы скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

С таким заявлением 16 сентября выступил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время общения с журналистами возле Верховной Рады.

«Это часть пиара господина Зеленского, его команды и его партии, нацеленного на получение дивидендов во время местных выборов. Сегодня господин Зеленский и его окружение, Кабинет Министров, которые не достигли никаких результатов в вопросах экономики, в вопросах социального развития, в вопросах борьбы с пандемией, пытаются вытащить на поверхность как определенную заслугу сдвиги в вопросах мирного урегулирования. У них это не получается. Более того, подобные заявления являются необоснованными и получают соответствующую оценку. На переговорах в Австрии господин Зеленский заявил, что должна быть еще встреча советников глав государств "нормандского формата" в течение 10 дней и после этого будет встреча глав государств "нормандского формата", против которой никто не возражает... Через несколько часов Министерство иностранных дел России в лице заместителя министра высказалось по поводу этого заявления, отметив, что это неправда. И подчеркнув, что и советник от России господин Козак на встрече советников глав государств "нормандского формата" четко сказал: никаких оснований (подчеркиваю, никаких оснований) для проведения встречи глав государств «нормандского формата» нет. Нет, потому что есть первопричина», ‒ заявил Медведчук.

Он подчеркнул, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» возможна только после того, как Украина выполнит все ранее взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Первопричина заключается в том, что решения, принятые на саммите в Париже 9 декабря 2019 года, не выполнены абсолютно ни в одном из пунктов, которые там перечислены. И пока решения, принятые в Париже, не будут выполнены, никакой встречи "нормандского формата" не будет. И поэтому подобные заявления о якобы готовящемся обмене удерживаемыми лицами, о якобы проведении нормандского саммита ‒ это не что иное, как просто пиар, очередные заявления, направленные на то, чтобы убедить, что там, где ничего не делается, там, где нет политической воли что-то делать, якобы что-то происходит. И это пытаются втюхать нашим гражданам накануне местных выборов», ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук говорил о том, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.