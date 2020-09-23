Фронтмен популярной группы ТіК Виктор Бронюк решил идти в большую политику
Об этом пишет Politeka.net.
Так, известный украинский исполнитель и автор хита "Олені" стал кандидатом в депутаты Винницкого городского совета от Партии винничан.
Эту информацию уже подтвердила пресс-служба политической партии в соцсети Facebook.
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"Знакомьтесь, первый номер Партии винничан в Винницкий городской совет Виктор Бронюк", – говорится в публикации политической силы.
Но в соцсетях скептически отнеслись к этой новости. В комментариях отписались украинцы, которым не понравилось решение Бронюка.
Они провели параллель с лидером группы "Океана Эльзы" Вакарчуком, который во второй раз "пролез" в Раду, а потом отказался от мандата народного депутата.
Эти эже комментаторы предупредили Бронюка, что после ошибок Вакарчука они больше не слушают песни "ОЭ".
"Раньше нравились песни Океана Эльзы. Полез в политику. Больше не слушаю. Не делайте ошибок Вакарчука", "Не бери пример с Вакарчука", - написали поклонники в комментариях под публикацией партии.
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