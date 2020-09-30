Госстат удивил противоречивым сообщением об уровне безработицы в Украине

На это обратил внимание нардеп и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, говорится на сайте политсилы.

Поводом для такого заявления политика послужил тот факт, что в сообщении пресс-службы Госстата говорится о том, что по результатам исследования рабочей силы во ІІ квартале текущего года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 15,7 млн человек, а уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 49,0% ...

Поэтому парламентарий Виктор Медведчук решил задать закономерный вопрос: как обстоит ситуация с остальными 51% населения Украины?

«Они работающие, безработные, кто они? Учитывает ли их Госстат, живут ли они вообще в Украине? Ничего не известно…», – указал парламентарий.

Виктор Медведчук решил напомнить украинцам, что в марте – апреле текущего года в страну вернулись (по разным оценкам) от 1,5 млн до 3 млн «заробитчан», трудоустроены из них 300 тысяч.

«Что происходит с остальными – непонятно. Заняты ли они в теневой экономике, живут ли на накопленное во время зарубежных заработков или уже ищут возможность самореализации в уголовном мире или политическом криминале – ничего не известно нашей официальной статистике», – недоумевает народный депутат.

Кроме того, как уверяет Виктор Медведчук, Госстат Украины утверждает, что общий уровень безработицы в Украине вырос с І квартала по ІІ квартал текущего года всего на 1,3% (с 8,6% до 9,9%).

Очевидно, констатирует глава политсовета ОПЗЖ, что такие заниженные цифры не могут объяснить, куда исчезли все остальные неработающие (во всяком случае, официально) украинцы.

«При этом Госстат ссылается на методики расчета Международной организации труда (МОТ). Интересно, как долго еще эта уважаемая международная организация будет спокойно наблюдать за тем, как, используя ее имя, политиканы от статистики преступно пытаются скрыть реальный уровень безработицы в Украине», – резюмировал лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Российской Федерацией и постепенном возврате на рынки стран СНГ.

В связи с этим, отметил политик, «Оппозиционная платформа – За жизнь» не допустила реализации недальновидно-популистской инициативы Кабинета министров Дениса Шмыгаля по выходу из очередного соглашения о сотрудничестве между странами СНГ.

Кроме того, народный депутат убежден в том, что социально-экономическая катастрофа в Украине в условиях пандемии коронавируса неизбежна, учитывая безграмотные и откровенно циничные подходы нынешнего правительства к решению возникающих проблем.