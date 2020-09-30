Президент Владимир Зеленский и его окружение доказали, что никогда не собирались выполнять Минские соглашения

По словам главы Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), нардепа Виктора Медведчука, действия Зеленского и его команды доказали это увольнением Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Минской ТКГ.

Как подчеркнул политик, Витольд Фокин, фактически стал жертвой своей принципиальности, ведь именно он остро начал ставить вопросы, почему не выполняются Минские соглашения, не решается вопрос об амнистии на Донбассе, не проводятся выборы?

«Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин озвучил несколько бесспорных фактов, которые отрицаются украинской властью. В частности, он сказал, что закон об амнистии был принят голосованием в Верховной Раде, но потом исчез. "Это детективная история. Но, как известно, рукописи не горят. Поэтому у меня этот документ есть, и, я думаю, следствие узнает, кто совершил это преступление"», – процитировал Фокина Виктор Медведчук.

Нардеп заявил - Фокин также утверждает, что выборы на Донбассе необходимо проводить.

«Кто сейчас мешает вынести проект постановления и проголосовать за назначение выборов в этих районах на 18 или 28 марта?», – Витольд Фокин задавал вопрос, о котором напомнил в своем заявлении Медведчук.

Председатель "ОПЗЖ" также подчеркнул, что Витольд Фокин пообещал поднять на заседании ТКГ тему о выплате пенсий жителям Донбасса и отметил, что «никакого подтверждения, что там (на Донбассе) идет война между Россией и Украиной, не видит».

Такая принципиальность Витольда Павловича и послужила причиной его увольнения.

«В ответ Президент Украины подписал указ, которым вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в ТКГ и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. К тому же на сайте Президента Украины появилось невнятное и эмоциональное заявление о том, что позиция Витольда Фокина противоречит официальной позиции Украины, которая, по "скромной и незаангажированной оценке" окружения Президента, "полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой". Такая примитивно-ограниченная позиция власти и аргументация в духе "я прав, потому что я всегда прав" убедительно доказывают неспособность к ведению диалога, а расправа над Фокиным свидетельствует о нежелании и неготовности украинской власти вести аргументированную дискуссию», – сообщил Виктор Медведчук.

Нардеп уверен, что увольнение Витольда Фокина лишний раз доказывает нежелание действующей власти следовать Минским соглашениям.

«Реакция Президента – расправа над первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ и его отставка – означает, что Зеленский и его окружение не признают Минские соглашения и отказываются от их выполнения», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сообщил о том, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе, а Кравчук ничего не решает.