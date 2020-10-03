27 вересня всім стало відомо про те, що екс-Президент Петро Олексійович Порошенко відзначав день народження в ресторані "Not Only Fish"

Після публікації новини, про святкування дня народження, під час трауру по всій країні, Гетьман відправив свою людину - керівника своєї служби охорони Юрія Федорова по всіх каналах, із завданням зачистити новину, пише from-ua. Так, наприклад, на канал 112, де новина протрималася добу, а потім її видалили, стверджує Інтернет-видання «Аргументум» з посиланням на неназваних співробітників каналу.

«Приїзд службиста, кардинально вплинув на політику нашого каналу в цілому. Нам погрожували та попередили, що негативної інформації про колишнього голову держави бути не може», - цитує «Аргументум» одного з членів редакції телеканалу.

Як зазначає видання, «це не перший факт, коли Порошенко використовує своє положення. Проте факти залишаються фактами. День народження пройшов, новина про цю подію розійшлася по країні , не дивлячись на всі спроби вплинути на правду».

«Виходячи з 70 відсотків коментарів, люди не здивовані, всі прекрасно знають про лукавство гетьмана. Але сьогодні не про це, а про місце, яке обрав Петро Олексійович, і не випадков. Розкажемо вам про цей заклад більш докладно.

Власник "Bulldozer group" російський ресторатор, Олександр Орлов. Його заклади знаходяться в різних країнах світу, але основна частина зосереджена в Росії. У громадянина Росії Орлова "білий бізнес", він легальний російський мільйонер, податки в російську скарбницю платить справно, а значить годує російську армію - тобто на пряму спонсорує російську агресію. Це не гучні слова. Як відомо, в Росії, будь-який бізнес обкладається даниною ФСБ і це на пряму пов'язано. Так що у Порошенка для народу армія - мова - віра, а для себе гулянка в російському ресторані!

Ви вважаєте, що Служба безпеки п'ятого Президента і сам президент, не знали де відзначають день народження? Звичайно знали і заздалегідь домовилися про це, просто не знали, що трапитися трагедія. Але хіба ж це привід, скасувати захід, за який вже заплатив? Жадібність - це одне з головних рис гетьмана, завдяки якій, за п'ять років правління, прибуток Порошенко пішов вгору. І все це в країні, що знаходиться у стані війни, в країні, де люди з маленькою зарплатою, знаходили в собі мужність і відправляли на фронт свої заощадження, ділилися останнім, поки Петро Олексійович багатів.

Взагалі мати зв'язки з Росією, Порошенко не соромився ніколи, не дарма ж свого часу він затвердив головного переговірника по Донбасу кума Путіна - Медведчука, призначив його посередником між Москвою і Києвом. Але всім заявляв про свою непричетність до цього процесу, брехня, постійна і жахлива брехня, ось його кредо.

При всьому при цьому, Петру Олексійовичу, посередники не потрібні, він і сам може напряму подзвонити Путіну - якщо буде Ваша ласка, Тисну руку! Обіймаю!» - йдеться в матеріалі видання.

«А тепер найцікавіша річ, до якої вдався політик, який “погорів” на гарячому і який опинився у центрі скандалу! Святкував день народження у день жалоби! І як змусити людей забути про цю неприємність? Зробити із себе жертву!