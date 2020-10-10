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Украина будет обязана покупать вакцину от китайского вируса у РФ





Такое заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала Newsone, передает "УП".



По его словам, "на первом месте должно быть здоровье граждан".

"Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан..." – заявил нардеп.

"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", - подчеркнул депутат.

Ранее израильский инфекционист озвучил мнение, что российская вакцина от "китайского" вируса на данный момент может быть неэффективной и опасной.

По словам специалиста, на данный момент в мире нет действенного лекарства от вируса. "Может быть, через год мы узнаем, что она вполне ничего. Но сейчас я не порекомендую ее даже своему врагу. Не уверен, что такая прививка безопасна и эффективна", - отметил специалист.

Напомним, Владимир Зеленский заявил что Украина получит надежную вакцину, которая не будет вызывать сомнений у ученых.

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом через Украину.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимый" режим.