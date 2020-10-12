Своим циничным заявлением о том, что через 15 лет в Украине не будет денег для выплаты пенсий, премьер-министр Шмыгаль расписался в собственной профнепригодности и фактически признал, что команда Зеленского хочет украсть накопленные пенсионные средства миллионов украинцев.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Премьер-министр Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать гражданам пенсии, "ведь у государства не будет таких ресурсов". Таким образом, глава правительства фактически расписался в собственной профнепригодности. Шмыгаль де-факто признал, что команда Зеленского хочет украсть накопленные пенсионные средства миллионов украинцев», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Как отметил парламентарий, согласно плану МВФ повышать пенсии украинским пенсионерам нельзя, а вот платить космические зарплаты и премии иностранцам ‒ членам наблюдательных советов украинских госпредприятий – можно.

«Такие действия являются не чем иным, как преступлением власти против собственного народа. ОПЗЖ требует немедленно привлечь к ответственности профнепригодного премьера Шмыгаля и отправить в отставку правительство, допускающее возможность оставить миллионы украинцев без пенсий, то есть обречь их на голодную старость и нищенское существование», – заявил Виктор Медведчук.

Он напомнил, что команда Зеленского и так уже оставила Украину без ресурсов: без земли, без транзитных мощностей, по сути, без трудоспособного населения (многим приходится уезжать из страны на заработки).

«…А теперь говорит о перспективе отсутствия пенсий, что приведет к голоду и нищете, лишит украинцев надежд на обеспеченную старость, превратив их в население, пригодное лишь для обслуживания "хотелок" западного капитала», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Народный депутат акцентировал внимание на том, что в цивилизованных европейских странах борются с бедностью, а не с пенсионерами.

«В швейцарской Женеве принято решение о введении минимальной зарплаты $25 в час. Таким образом, за восьмичасовой рабочий день там будут зарабатывать $200, что превышает минимальную зарплату в Украине за месяц», – отметил Виктор Медведчук.

Политик также подчеркнул, что именно борьба с бедностью является одним из ключевых пунктов программы ОПЗЖ.

«Экономическая программа партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" позволит превратить Украину в Швейцарию Восточной Европы. А действия профанской команды Зеленского превращают Украину в заброшенный пустырь, без перспектив и надежд», – заявил Виктор Медведчук.

«ОПЗЖ – единственная партия, которая выступает не только за сохранение государственного суверенитета страны, но и за обеспеченное будущее граждан», – подытожил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что власть преступно пытается скрыть реальный уровень безработицы в Украине.