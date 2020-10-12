Об этом говорится в статье на сайте From-UA.

В публикации отмечается, что до того, как возглавить Житомирскую ячейку партии «Наш Край», Дыняк занимался бизнесом.

«В области он известен как местный «король щебня и песка»: он является генеральным директором ООО «Юнигран», которое, если верить официальному сайту занимается производством и продажей щебня, песка, тротуара, гранитной брусчатки и даже взрывчатых веществ», - говорится в статье.

Также автор подчеркивает, что бизнес-партнером Дыняка является еще один житомирский бизнесмен – Игорь Наумец. Судя по публикациям в СМИ, Наумец и Дыняк причастны к незаконной добыче песка не только на родной Житомирщине, но и в Киевской области. Также они числятся бенефициарами компании UNIGRAN GLOBAL EAST LTD, зарегистрированной в Великобритании. «Основная деятельность компании, как указано на сайте – «открытая», то есть, они могут заниматься как поставками гранита, так и любым другим видом хозяйственной деятельности. Получается, что есть два Юниграна: один якобы «белый», который занимается поставками песка и гранита, другой – мутный, который, по нашим данным, является прокладкой для перевода денег в Россию и на неподконтрольные территории Украины», - утверджает автор.

В качестве доказательства приводится тот факт, что учредителем «Юниграна» является кипрская компания WESTGRANITE HOLDINGS LIMITED, которая является и соучредителем UNIGRAN GLOBAL EAST LTD. А другими соучредителями этой компании являются фирмы с российскими корнями. Это прямо указывает на явную связь украинской компании с неподконтрольными территориями и Российской Федерацией.

В публикации указывается, что Дыняк и Наумец и ранее работали с Россией, а после начала войны приходится искать обходные пути сотрудничества со страной-агрессором.

«Для расширения рынка сбыта нужно было еще заручиться поддержкой руководства так называемых «народных республик». И Дыняк с Наумцом сумели найти концы в «ДНР». Одним из учредителей WESTGRANITE HOLDINGS LIMITED числится Сергей Наумец – однофамилец Игоря Наумца, партнера Дыняка. Он работает министром ЖКХ так называемой «Донецкой народной республики». Весьма ценный кадр для бесперебойных поставок щебня и гранита на неподконтрольные Украине территории и в Россию», - говорится в публикации.