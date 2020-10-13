Действующая украинская власть при активной поддержке западных кукловодов продолжает свои гнусные попытки исказить украинскую историю. Ярким примером этому являются высказывания победителя сомнительной премии Global Teacher Prize Ukraine, учителя истории с Тернопольской области Василия Дякива, который цинично отрицает понятие «Великая отечественная война».

Об этом заявил председатель Политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

В частности, он напомнил, что эту премию вручает Общественный союз «Освитория», который активно сотрудничает с организациями Джорджа Сороса. И ее конечной целью является тотальная дебилизация всех украинцев.

«Когда человек, носящий звание “Учитель года”, начинает рассуждать о преподавании истории, может сложиться впечатление, что он лучший в своем деле, а его идеи – квинтэссенция того опыта, который следует доносить детям. Но в Украине, находящейся под внешним управлением, даже такие вопросы отданы на откуп заокеанским кукловодам.

Право определения “лучшего” присвоил себе активно сотрудничающий с организациями Джорджа Сороса Общественный союз “Освитория”, который в 2017 году учредил национальную премию Global Teacher Prize Ukraine (Глобальная премия учителя Украины). “Освитория” собирается вбивать в голову новому поколению следующие мысли: “Толерантность и борьба с гомофобией – среди главных современных ценностей западного мира. С каждым годом все больше стран на официальном уровне признают однополые браки, а о разнообразии сексуальных ориентаций начинают говорить еще в школах” (из информации на сайте “Освитории”).

Цель “Освитории” – сократить количество преподаваемых в школе предметов, отказаться от классно-урочной системы и отдать приоритет индивидуальной, дистанционной, экстернатной форме обучения и домашнему обучению. Одним словом, дальнейшая деинтеллектуализация и дебилизация населения Украины», – отметил Виктор Медведчук.

Ярким примером служению целей западных кукловодов является именно Василий Дякив.

«Лауреат Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василий Дякив, учитель из Залещиков, что под Тернополем, считает: в украинской «школе будущего» обязательными предметами должны быть украинский язык, математика, иностранный язык, физкультура и гражданское образование. Что получит страна? Идеального солдата или гастарбайтера. Физически выносливого, знающего язык работодателя, способного к работе на простой технике и назубок усвоившего “азбуку гражданской покорности европейским ценностям”. Об этом дякивы позаботятся.

Понятно, что для того, чтобы вбить такую базовую программу, необходимо превратить сознание ученика в чистый лист, уничтожить связь между историческими фактами, доказать, что история началась в 1991 году. В идеале – с джинсов и кока-колы. Такому “идеальному” будет очень просто вбить в сознание любую историческую картинку», – добавил председатель Политсовета ОПЗЖ.

По мнению народного депутата откровенной мерзостью в исполнении, якобы, лучшего учителя года являются его слова об отрицании Великой Отечественной войны, которые он озвучивает по заказу соросят.

«Соросята полагают, что у 7 000 000 украинцев, воевавших в Красной армии Советского Союза против Гитлера и его европейских союзников, не было Отечества? Что его не было у 3 500 000 украинцев, погибших в этих боях? Что Отечества не было у 2 021 украинца, каждый из которых стал Героем Советского Союза? На оккупированных в 1941–1944 году территориях нацисты истребили не менее 3 250 000 человек. И это не считая угнанных на работу в Европу, умерших от голода и просто безвестно сгинувших.

Если бы не эти жертвы, не Победа в Великой Отечественной войне, то Украины не было бы. Территория Украины входила в “Лебенсраум” (жизненное пространство для арийцев), и Эрих Кох, обергруппенфюрер СС и руководитель “рейхскомиссариата Украина”, был абсолютно убежден, что “самый ничтожный немецкий рабочий в тысячу раз ценнее местного населения”.

Обо всем этом восторженные и хорошо мотивированные сторонники новой “соросовской” школы в Украине пытаются забыть. И заставить забыть об этом и всех украинцев. У нас отбирают громадный пласт истории, память о величии прадедов тех самых гиперактивных подростков, о которых столь заботятся защитники их интересов», –добавил Виктор Медведчук.

Политик также подчеркнул, что ОПЗЖ никогда не позволит предать память людей, которые боролись с фашистской Германией и ее приспешниками, манипулировать историческими ценностями и превращать Украину в «Лебенсраум» для соросят

«Наша политическая сила никогда не согласится с таким вызывающим отвращение и протест подходом. Во-первых, это предательство памяти тех миллионов людей, которые не позволили превратить нашу Украину в “Лебенсраум”. Во-вторых, это искажение истории, которое недопустимо, хотя бы ради недопущения повторения такой истории. В-третьих, это циничное манипулирование историческим национальным сознанием, которое действующая власть осуществляет во имя достижения целей ее внешних управленцев. “Оппозиционная платформа – За жизнь” считает, что защита исторической памяти народа Украины становится первоочередной задачей для тех, кто связывает себя и своих детей со свободным будущим нашей страны и нашего народа. Для этого нашей партией было создано общественное движение “Украинский фронт защиты исторической памяти”.

И с линии этого фронта мы не отступим! А министр образования, позволяющий Соросу превращать школу в место унижения подвига Украинского народа в Великой Отечественной войне, должен уйти в отставку», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук говорил о том, что у украинского народа хотят украсть историю, подменив «контентом».