Ни нынешняя власть, ни, тем более, предыдущая, не сделали ничего для того, чтобы улучшить ситуацию в экономике страны, создать рабочие места и возобновить работу ряда предприятий, которые подпали под санкции России, введенные в ответ на санкции Украины и ЕС

Об этом в ходе своего визита в Рубежное Луганской области заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, пишет 112.ua.

Он напомнил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на протяжении последних лет делает все возможное для того, чтобы экономика страны возрождалась.

"Власть предыдущая Порошенко, да и настоящая, к сожалению, никакой лепты в вопросах изменения ситуации в экономике не внесли. И наша партия на протяжении последних лет занимается вопросом того, чтобы поменять эту ситуацию, чтобы на примере того, как можно работать и как работали в том числе и ваш завод до того, как были введены санкции, до того, как когда-то представительство власти Порошенко подписали договор о свободной зоне торговли, как были введены санкции против России, а Украина, к огромному сожалению, по непониманию и явно не в интересах нашего государства ввела санкции и присоединилась к санкциям ЕС в отношении России. В ответ Россия предприняла санкции по отношению к нашим предприятиям. Что это дало вы хорошо знаете на своем личном примере, на примере работы вашего предприятия. В целом по стране мы получили негатив в экономике, причем, он очень серьезный, этот негатив, исчисляется миллиардами долларов. Потому что, если говорить о том, что увеличился экспорт в ЕС и страны ЕС - этого не приходится. Это если и имеет место, то единицы, но мы в 20 раз больше фактически потеряли", - подчеркнул политик.

Виктор Медведчук констатировал, что в результате введения санкций против России Украина потеряла свой экспортный потенциал.

"Практически потеряли тот экспортный потенциал, который был направлен и реализовывался в России, таких предприятий, которые являются градообразующими, Рубежанский картонно-тарный комбинат, и многие другие. И многие предприятия Луганского региона, Луганской области пострадали от этого, как, собственно говоря, и предприятия по всей стране. И поэтому мы в прошлом году поднимали вопрос о снятии санкций. Естественно, находясь в оппозиции, мы можем говорить только об одностороннем снятии санкций, а этого недостаточно. И когда к нам обратилась и ассоциация машиностроителей, и отдельные предприятия, в том числе ваше предприятие обращалось в нашу партию для того, чтобы мы смогли попытаться в одностороннем порядке убедить РФ снять санкции", - добавил Виктор Медведчук.

Он напомнил, что, после его поездки в Россию и встреч с президентом Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным, с ряда украинских предприятий санкции были сняты.

"Мы провели эту работу, и вы знаете, что первый этап, трех предприятий, двух в Винницкой области и одного в Луганской, которым стало ваше предприятие, такие санкции сняли. Буквально на днях я разговаривал уже после объявления о том, что ваше предприятие попало под снятие, с председателем правительства РФ Мишустиным, он сказал, что мы оперативно это сделаем и удовлетворим все те просьбы, которые были изложены и на моей встрече с президентом РФ, и с правительством. Более того, мы эту работу продолжаем. Завтра в торгово-промышленной палате в России наша делегация партийная будет обсуждать план дальнейшего снятия санкций с многих предприятий. Потому что падение машиностроения, падение сегодня в целом экономики - оно говорит о том, что если политика власти будет продолжаться в этом же русле, если все будет делаться таким образом, что будут оставаться санкции, которые не причинили вреда России, как это было предусмотрено, но причинили серьезный урон экономике Украины, то, к сожалению, ситуация в экономической стороне и в экономической части в Украине будет продолжаться. Поэтому я вам хочу сказать, что мы будем продолжать эту работу. Мы активно это делаем, у нас есть для этого возможности", - отметил политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что, несмотря на упреки, которые идут со стороны власти, несмотря на то противодействие, которое она оказывает, главная задача "Оппозиционной платформы - За жизнь" - действовать в интересах людей.

"Наша задача сделать так, чтобы у людей была работа, была заработная плата, а значит были отчисления в бюджет, были отчисления в пенсионные фонды, и изменением радикальным экономического курса мы сможем добиться этого путем переговоров. А то, что санкции в будущем будут сняты со всех предприятий - мы в это верим. Мы будем работать и бороться для того, чтобы это произошло", - резюмировал политик.