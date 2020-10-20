Санкции, введенные Украиной в отношении Российской Федерации, не причинили вреда России, но нанесли серьезный урон украинской промышленности, ведь зеркальный ответ Кремля фактически закрыл для отечественных промпредприятий главный и самый перспективный рынок сбыта готовой продукции

Соответственно, деструктивная политика Киева давно нуждается в пересмотре.

Об этом заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» во время рабочей поездки в Луганскую обл.

«Из-за санкций мы фактически потеряли тот экспортный потенциал, который был ориентирован на Россию. Многие предприятия в Луганской области как, собственно говоря, и по всей стране, пострадали от этого», - отметил политик, выступая перед сотрудниками «Рубежанского картонно-тарного комбината.

Он напомнил, что ОПЗЖ и в прошлом году поднимала вопрос о снятии санкций. Однако, находясь в оппозиции, партия может вести речь лишь об односторонней их отмене, чего явно недостаточно. Но к политсиле продолжают поступать обращения и отдельных предприятий, и ассоциаций производителей, в частности, Ассоциации машиностроителей, в свете чего Виктору Медведчуку удалось убедить российскую сторону ослабить санкции.

«Мы провели эту работу, смогли в одностороннем порядке убедить Российскую Федерацию снять санкции, - объяснил Медведчук. -Первый этап коснется трех предприятий: двух в Винницкой области и одного в Луганской, которым и стал ваш «Рубежанский картонно-тарный комбинат».

По словам политика, буквально недавно он опять разговаривал з российским премьером Михаилом Мишустиным, и последний заверил главу Политсовета ОПЗЖ, что сможет оперативно удовлетворить все его просьбы по этому вопросу, изложенные ранее также президенту РФ Владимиру Путину.

«Более того, мы эту работу продолжаем. Завтра в торгово-промышленной палате России наша партийная делегация обсудит план дальнейшего снятия санкций со многих украинских предприятий, - добавил Виктор Медведчук. - Падение машиностроения, падение в целом экономики подтверждает: если будут сохраняться санкции (антироссийские со стороны Киева – ред.), которые не причинили вреда России, как это то было предусмотрено, но причинили серьезный урон экономике Украины, то, к сожалению, экономическая ситуация в Украине будет усугубляться».

Он добавил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» не смотря да противодействие, на упреки власти, продолжит работу в этом направлении.

«Наша задача – действовать в интересах людей. Сделать так, чтобы у людей была работа, была заработная плата, а значит – отчисления в бюджет, в пенсионные фонды. И мы сможем добиться этого радикальным изменением экономического курса путем переговоров, - высказал уверенность Виктор Медведчук. - А в то, что санкции в будущем будут сняты со всех предприятий, мы в это верим. Мы будем работать и бороться, чтобы это произошло».

Напомним, что 20 октября 2020 года в ходе рабочей поездки в Луганскую область председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович провели 5 встреч. В том числе провели встречи с активистами и избирателями партии на Рубежанском картонно-тарном комбинате, приняли участи в конференции Мира - Мир на родной Луганщине.