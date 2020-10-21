Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время рабочей поездки на Донбасс посетил Рубежанский картонно-тарный комбинат, являющийся одним из трех предприятий, с которых после визита политика в Москву были в одностороннем порядке со стороны Российской Федерации сняты санкции

Также, фактически, была достигнута договоренность о снятии ограничений на поставку продукции в Россию.

Во время поездки лидер ОПЗЖ ответил на вопросы журналистов, в частности касающиеся опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Медведчук убежден в том, что этот опрос по ряду причин нельзя назвать легитимным.

«Опрос будет нелегитимным не только потому, что в нем не примут участие около 500 тысяч украинцев из 18 ОТГ (8-ми Луганской и 10-ти Донецкой области). Президент не может назначать подобные опросы. В Конституции прямо сказано, что может Президент. Все его полномочия перечислены в статье 106, которая заканчивается 31-м пунктом, где прямо сказано, что Президент может иметь другие полномочия, предусмотренные Конституцией, то есть, только те, что есть в Конституции. В Конституции ничего об опросах, – ни всенародных, ни общенациональных, – нет. Есть референдумы, закон о которых он обещал, но до сих пор не подал. Поэтому он (Зеленский, – Ред.) не имеет права на его проведение», – подробно объяснил Виктор Медведчук.

Если Президент не имеет права назначать опросы, продолжил парламентарий, значит, не имеет права задавать вопросы.

«Если не имеет права задавать вопросы, значит, не имеет права считать (результаты, – Ред.). Если не имеет права считать, то не имеет права пользоваться результатом. Самый главный вопрос: а считать кто будет? Как будут считать? Как контролируется этот подсчет голосов? Это что, филькина грамота?», – резюмировал Виктор Медведчук.