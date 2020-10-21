Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время рабочей поездки на Донбасс посетил Рубежанский картонно-тарный комбинат, являющийся одним из трех предприятий, с которых после визита политика в Москву были в одностороннем порядке со стороны Российской Федерации сняты санкции
Также, фактически, была достигнута договоренность о снятии ограничений на поставку продукции в Россию.
Во время поездки лидер ОПЗЖ ответил на вопросы журналистов, в частности касающиеся опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Медведчук убежден в том, что этот опрос по ряду причин нельзя назвать легитимным.
«Опрос будет нелегитимным не только потому, что в нем не примут участие около 500 тысяч украинцев из 18 ОТГ (8-ми Луганской и 10-ти Донецкой области). Президент не может назначать подобные опросы. В Конституции прямо сказано, что может Президент. Все его полномочия перечислены в статье 106, которая заканчивается 31-м пунктом, где прямо сказано, что Президент может иметь другие полномочия, предусмотренные Конституцией, то есть, только те, что есть в Конституции. В Конституции ничего об опросах, – ни всенародных, ни общенациональных, – нет. Есть референдумы, закон о которых он обещал, но до сих пор не подал. Поэтому он (Зеленский, – Ред.) не имеет права на его проведение», – подробно объяснил Виктор Медведчук.
Если Президент не имеет права назначать опросы, продолжил парламентарий, значит, не имеет права задавать вопросы.
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«Если не имеет права задавать вопросы, значит, не имеет права считать (результаты, – Ред.). Если не имеет права считать, то не имеет права пользоваться результатом. Самый главный вопрос: а считать кто будет? Как будут считать? Как контролируется этот подсчет голосов? Это что, филькина грамота?», – резюмировал Виктор Медведчук.