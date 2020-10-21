Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук во время визита на Рубежанский картонно-тарный комбинат ответил на вопросы журналистов относительно опроса, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, политик отметил, что свободные экономические зоны (одна из тем опроса Президента, – Ред.), – очень серьезный вопрос. 

«В начале 2000-х у Украины был самый высокий рост экономики. В 2004 году он был рекордным в Европе – 12.4 %. В 2005 году, когда к власти пришли Ющенко и Тимошенко, он обвалился до 2.6 %, за год. А в 2003-м – 10 %. Предшествовало этому создание 12 свободных экономических зон в Украине», – напомнил Медведчук.

В те времена Виктор Медведчук был первым заместителем председателя Верховной Рады и проводил законопроекты, касавшиеся многих регионов и на Востоке, и на Западе, и в Центре Украины. 

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«Мы тогда ввели институт свободных экономических зон. Для того, чтобы собирать налоги, инвестировать, создавать новые рабочие места. Надо сделать так, чтобы предприимчивые люди, которые имеют активы, вложили деньги и развивали бизнес, результат которого будет влиять на экономику и на отчисления в государственные фонды, начиная с пенсионного и заканчивая налогами в местные бюджеты», – продолжил парламентарий.  

Затем, отметил нардеп, от этой идеи отказались. 

«Сегодня Зеленский взял наш (ОПЗЖ, – Ред.) мирный план, потому что в Минских соглашениях есть четыре закона, которые необходимо принять: об амнистии, об особом статусе, специальный закон о выборах и изменения в Конституцию. Мы предложили пятый: закон о свободной экономической зоне Донбасса. Это предложение было еще в начале 2016 года. Я предлагал это Порошенко (экс-президенту Украины, – Ред.), он на каком-то этапе со мной соглашался, а в марте 2017 года ввел экономическую блокаду, якобы торговля на крови иметь место не может. Вот вам и вся свободная экономическая зона», – сказал далее народный депутат. 

Сегодня, констатировал политик, Владимир Зеленский вновь «ухватился» за свободную экономическую зону. 

«Одни говорят, потому что власть хочет противопоставить это так называемому особому статусу ОРДО и ОРЛО. Другие, что этим они хотят "завязать" сегодня бизнес. Зачем им закон? Отмените указ Президента и решения СНБО от 17 марта 2017 года, снимите экономическую блокаду. Наша партия два года подряд предлагает в качестве внесения изменений в бюджет формулу наполнения доходной части бюджета, мы говорим, что снятие экономической блокады – это от 2,5 до 3% ВВП. Это – миллиарды долларов дополнительно. Начните с этого», – предлагает Виктор Медведчук.

Парламентарий уверен в том, что зона свободной торговли на Донбассе, о которой давно говорит ОПЗЖ, сегодня позволила бы забыть о так называемой линии соприкосновения, потому что бизнес нашел бы свои пути, смог бы организоваться таким образом, что и политика государственной власти, и реализация этой политики привели бы к миру. 

«Зеленский сейчас почему-то вспомнил об этом и начинает рассуждать: "Свободная экономическая зона на Донбассе…" В Донецкой области с неподконтрольной стороны живет 3,7 млн человек, в Луганской – один с небольшим миллион. На подконтрольной – 500 тысяч человек не участвуют в выборах. За них будут решать в Ивано-Франковске, во Львове? Где будут решать за эту свободную экономическую зону? Если ты хочешь спросить, то расскажи, что это будет за зона, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Свободная экономическая зона – это серьезный механизм для поднятия экономики в любой стране, поэтому надо идти по этому пути, но не ради пиара. Ведь этот опрос для того, чтобы привлечь людей на выборы», – резюмировал лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.