Нынешняя власть делает все, чтобы стереть из памяти украинцев события Великой Отечественной войны и подвиг их предков. Как сообщает 112.ua, об этом в ходе визита в Кривой Рог заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я сейчас буду говорить как раз об исторической памяти, о попрании исторической памяти, связанной с Великой Отечественной Войной, с теми, кто победил, с ветеранами и участниками боевых действий, тысячи которых еще остаются жить в Украине. Я вам приведу такой пример показательный. Вот сегодня утром, когда я ехал в аэропорт, для того, чтобы прилететь вместе с Вадимом Зиновьевичем к вам, мне дали копию одного письма Министерства образования Украины за подписью некой Любомиры Мандзий. Это заместитель министра, человек с нацистскими взглядами, смело можно об этом утверждать, которая заявила о том, что необходимо провести совещание со всеми педагогами на предмет преподавания истории в школах Украины. При этом предлагаются следующие термины: исторический период, начиная с 1919 по 1991 год считать оккупацией Украины со стороны Советского Союза. То есть это годы советской оккупации. Термин "Великая Отечественная Война" не употреблять. Третье. Привлекать к ответственности нерадивых учителей, к административной, дисциплинарной, вплоть до увольнения их с работы, если они будут нарушать вот эти принципы", - отметил он.

Политик подчеркнул, что те чиновники, которые сегодня пытаются переписать историю недостойны находиться на своих местах.

"Вдумайтесь! Я это говорю сегодня в Кривом Роге. Это происходит не при Порошенко. Это уже происходит при президенте Зеленском. Я сейчас не буду рассказывать о тех кощунственных методах и действиях по дискриминации русского языка. Но вот мы сегодня находимся у святого места, у могилы, захоронения, у Вечного Огня, и в это время в стране происходят события, которые хотят не просто вычеркнуть, а перечеркнуть ту победу, тот период жизни Украины в составе Советского Союза. Это делают люди, которые никчемные по своему образованию, которые не достойны того, чтобы находиться на должностях. Но команда Зеленского привела именно такую команду во власть", - отметил Виктор Медведчук.