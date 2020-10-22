Никчемность сегодняшней власти заключается в том, что она пытается поставить крест на всем, начиная от исторической памяти, заканчивая любыми социально-экономическими достижениями. Об этом в ходе визита в Кривой Рог заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, сообщает 112.ua.

"Никчемность сегодняшней власти заключается в том, что пытается поставить крест на всем. Крест на подвиге, преобразовали жизнь нашу и сделали ее из бедной, что было при Порошенко в нищую при Зеленском. Жилищно-коммунальные тарифы, безработица, то есть это все то, что сегодня, к сожалению, происходит у нас в стране. Поэтому, когда мы говорим, что 25 октября у нас выборы, я вам хочу сказать – людям надо определиться. Если они хотят голосовать за партию "Слуга народа", если они хотят поддерживать эту партию, они должны понимать, что мира в стране не будет при них, страна будет еще глубже падать в пропасть нищеты; будут пропадать те рабочие места, которые еще есть, будут закрываться предприятия; будут распродаваться самые важные стратегические предприятия. Уже легализовали казино. Сейчас хотят легализовать марихуану. Нашу страну превращают в помойную яму", - подчеркнул политик.

Он отметил, что у украинцев есть реальная альтернатива нынешней власти.

"И с другой стороны, есть оппозиция в лице "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая готова и знает, как установить мир, как радикальным образом изменить экономическую реформу и экономику страны, как реально наполнить социальные программы для наших граждан, соблюсти их права и гарантии, предусмотренные Конституцией. Этот выбор придется всем нам сделать 25 октября", - добавил политик.