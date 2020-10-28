Нардепы из партии "Слуга народа" устроили разборки между собой

В частности, их не устраивают результаты местных выборов в Украине. Некоторые из них даже прогнозируют новую революцию и Майдан, которые могут выспыхнуть совсем скоро.

Переписку нардепов из партийного чата обнародовала "Страна".

В беседе нардеп Никита Потураев заявил, что в Украине может произойти новый Майдан. Он также предлагает своим коллегам купить билет в российский город Ростов-на-Дону - туда после Революции достоинства сбежал Виктор Янукович.

А однопартийца Богдана Торохтия он обвиняет в том, что тот якобы писал на него доносы. Также Потураев пишет, что Торохтий якобы требовал 30 тысяч долларов за право выдвигаться в мэры Светловодска.

При этом однопартийцы считают, что Потураев торговал местами в партии.

"Надеюсь, будут сделаны соответствующие выводы. Иначе из-за таких, как ты, нас точно ждет Майдан, и не один. А кого-то ещё и мусорный бак", – написали ему в ответ.

Также ранее сообщалось, что всплыла переписка нардепов "Слуги народа" об отставке главы НБУ Якова Смолия и курсе доллара.