Нардепы из партии "Слуга народа" устроили разборки между собой
В частности, их не устраивают результаты местных выборов в Украине. Некоторые из них даже прогнозируют новую революцию и Майдан, которые могут выспыхнуть совсем скоро.
Переписку нардепов из партийного чата обнародовала "Страна".
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В беседе нардеп Никита Потураев заявил, что в Украине может произойти новый Майдан. Он также предлагает своим коллегам купить билет в российский город Ростов-на-Дону - туда после Революции достоинства сбежал Виктор Янукович.
А однопартийца Богдана Торохтия он обвиняет в том, что тот якобы писал на него доносы. Также Потураев пишет, что Торохтий якобы требовал 30 тысяч долларов за право выдвигаться в мэры Светловодска.
При этом однопартийцы считают, что Потураев торговал местами в партии.
"Надеюсь, будут сделаны соответствующие выводы. Иначе из-за таких, как ты, нас точно ждет Майдан, и не один. А кого-то ещё и мусорный бак", – написали ему в ответ.
Также ранее сообщалось, что всплыла переписка нардепов "Слуги народа" об отставке главы НБУ Якова Смолия и курсе доллара.
"Слуги народа" обсудили последствия увольнения главы Нацбанка Якова Смолия. Руководитель фракции Давид Арахамия отметил, что к банкиру "хорошее отношение, но он не может работать в нынешних условиях". Якобы, Смолий собирался держать инфляцию на уровне 1,9% и не хотел проводить эмиссию.
Напомним, зашкваренные "Слуги народа" придумали, каким еще налогом обложить украинцев: «совсем без мозгов?»
Как сообщала Politeka, пристыженный глава "Слуги народа" покаялся перед украинцами.
Также Politeka писала, что скандал с "рабочей бабой" из "Слуги народа" не утихает, появилось признание.