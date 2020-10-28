Отметить День освобождения Украины от нацистов на улицы вышли только представители Оппозиционной платформы - За жизнь, а власть - запрещает термин Великая Отечественная война

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время визита на Закарпатье, пишет newsone.ua.

"Дорогие участники боевых действий, дорогие ветераны, закарпатцы, сегодня действительно всенародный праздник - праздник 76 лет освобождения Украины от фашистско-немецких захватчиков. Именно в этот день, 76 лет тому назад, успешно, победоносно завершилась военная операция, проводимая первым и четвертым украинским фронтами под названием Восточно-Карпатская. 27 октября был освобожден Ужгород, а 28 Красная Армия вышла на границы современной Украины. Это действительно праздник. Как слава, глубокое уважение к тем, кто пал смертью храбрых, а таких были миллионы в годы Великой Отечественной войны. Миллионы, которые погибли, освобождая Украину, украинцев, русских, белорусов и других представителей многонационального Советского Союза. Миллионы военнослужащих, тех, кто находились с оружием в руках, защищали, освобождали Украину, а потом, выполняя интернациональный долг, освобождали всю Европу", - подчеркнул народный депутат.

По его словам, "когда мы сегодня говорим о том, что это всенародный праздник, а это именно так, и в указе о его празднования сказано, что это общенациональный и всенародный праздник, удивляет поведение власти последних лет, когда об этом просто забывается, когда сегодня по всей стране оппозиция, а не власть, я это подчеркиваю, представители Оппозиционной платформы - За жизнь вышли, для того чтобы почтить память героев, память тех, кто ковал победу в тылу врага, память о тех к счастью оставшихся в живых ветеранов и участников боевых действий в Великой Отечественной войны, власть безмолвствует".

"А как же всенародный праздник? А как же общенациональной его характер? Чем же занимается власть сегодня, когда наши однопартийцы в Донецкой, Луганской областях, в Днепре, в Кривом Роге, в Одессе, в Киеве возлагают цветы к могилам, чествуют тех, кто к огромному счастью остался и находится с нами", - подчеркнул Медведчук.

"В это время власть с одной стороны запрещает употребление термина Великая Отечественная война, с другой стороны, другая, ушедшая власть, запретила использовать георгиевские ленточки на наградах. Сегодня пытаются переписать историю, сегодня те, кто когда-то помогал и находился в пособниках фашизму, те, кто почитает именно эту категорию людей, пытается взять всю победу и то, что произошло в 41-45 годах как свою заслугу", - резюмировал парламентарий.

Как сообщал NEWSONE ранее, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Оппозиционная платформа - За жизнь не даст переписать историю и сохранит память о подвиге народа во время Великой Отечественной войны.