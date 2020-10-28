В такой важный для страны день, в 76-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, приходится констатировать, что действующая украинская власть позорно дистанцировалась от этого великого праздника, более того, потакает проявлениям нацизма и переписыванию истории в угоду пособникам фашистов.

Об этом в Закарпатской области во время торжественного мероприятия, посвященного 76-й годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

По его словам, те, кто одержал Победу в Великой Отечественной войне, даже представить себе не могли, что Украина, которую они освобождали от нацизма, станет рассадником этой заразы.

«И сегодня мы в Украине ощущаем, как нацизм поднимает голову, как те, кто стрелял когда-то в спину советским вооруженным силам, кто убивал граждан Украины, находящихся в составе Красной армии, сегодня пытаются показать, что это они освободили Украину, это они совершили подвиг. Тем самым цинично стараются переписать нашу историю. Мы не должны этого допустить. И мы об этом не просто говорим, мы это делаем, мы это демонстрируем», – отметил Виктор Медведчук.

Народный депутат подчеркнул, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» не смирится с переписыванием украинской истории и обязательно будет организовывать мероприятия по случаю всех памятных дат, связанных с Великой Отечественной.

«Сегодня действительно праздник – праздник, который по всей стране организовала "Оппозиционная платформа – За жизнь", точно так же, как это было и 9 Мая, когда мы взяли на себя инициативу. Мы продемонстрировали, что в стране есть политическая сила, которая готова отмечать этот великий подвиг, отдавать должное героям, погибшим во время Великой Отечественной войны, отдавать должное тем, кто ковал победу в тылу, и передавать память об их подвиге будущим поколениям. Такая сила есть, и эта политическая сила будет продолжать эту работу», – отметил Виктор Медведчук.

Политик акцентировал внимание на том, что деятельность общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти" набирает обороты.

«Он должен сегодня не просто существовать. Этот фронт не просто проводит те или иные мероприятия, он защищает то, что всегда было с нами, защищает ту память и тот подвиг Украинского народа. Мы должны это помнить. И День освобождения Украины, 76-я годовщина освобождения от фашистских захватчиков, – это очень важно для людей, для воспитания будущих поколений», – добавил Виктор Медведчук.

Председателя Политсовета ОПЗЖ возмутило поведение Президента Зеленского, который в такой великий для всего Украинского народа день всего лишь поручил возложить от его имени цветы.

«Вдумайтесь. Я когда это прочитал, у меня, честно говоря, волосы встали дыбом. Это же надо дойти до такой степени неуважения, пренебрежения к великому подвигу Украинского народа: в День освобождения Украины, который необходимо отмечать всенародно, на общенациональном уровне, причем во главе этих праздничных мероприятий должен быть глава государства, Президент, правительство, руководство Верховной Рады, по сути, проигнорировали эту важнейшую для страны дату. Только одна партия организовывает повсеместно это празднование», – заявил Виктор Медведчук.

А ведь, как отметил политик, были и другие времена.

«Я хочу напомнить 2004 год, когда мы праздновали 60-летие освобождения. И на Крещатике, на главной улице независимой Украины, 28 октября 2004 года был военный парад. Были годы, когда мы праздновали, организовывали. И именно власть стояла во главе этой организации, празднования по всей стране. Сегодня, к сожалению, мы переживаем худшие времена в вопросах того, что действительно должна делать власть, потому что она категорически это не делает», – подчеркнул Виктор Медведчук.

По словам политика, несмотря на все препоны власти, украинцы помнят и чтут подвиг тех, кто освободил нашу землю от нацизма.

«Я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам Украины, в первую очередь к нашим ветеранам, участникам боевых действий, поздравить их с праздником. Честь им, память и наилучшие, самые искренние пожелания здоровья, чтобы они как можно дольше находились в наших рядах, находились с нами. Мы должны этому поколению. Мы многое еще не сделали, и мы должны успеть это сделать для того, чтобы в полной мере оценить их великий подвиг в годы Великой Отечественной войны и отдать ему должное», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук говорил о том, что у Украинского народа хотят украсть историю, подменив «контентом».