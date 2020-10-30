Решение Конституционнного Суда должны выполнять все чиновники вплоть до Президента, даже если их западным хозяевам оно не нравится

Об этом говорится на сайте партии.

О дискриминации конституционной юрисдикции страны, прямом вмешательстве в работу судебной системы и попытке оказать давление на суд заявила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» в связи с решением Конституционного Суда Украины относительно отмены уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений, указав на неконституционность решений НАПК.

Данное решение Конституционного Суда вызвало резкую критику со стороны как представителей украинской власти, так и западных «партнеров».

«Полностью зависимый от Запада украинский Президент, поправ нормы права, превысив свои полномочия и проявив полное неуважение к Конституционному Суду, потребовал от судей объяснить их решение. Гарант Конституции, который должен первым отстаивать соблюдение Основного Закона, фактически выкручивает руки представителям судебной власти, пытаясь сохранить норму, не соответствующую Конституции страны. Сам факт публичных заявлений о необходимости "пояснить" решение КСУ подрывает авторитет судебной системы и институтов государственной власти», – отметили в ОПЗЖ.

В партии также заявили о дискриминации конституционной юрисдикции страны, прямом вмешательстве в работу судебной системы и попытке оказать давление на суд, что является преступлением, а также ведет к нарушению баланса ветвей власти, ослаблению возможностей судебной системы по защите прав и свобод человека, окончательно превращая Украину в территорию реализации чужих национальных интересов и геополитических амбиций других государств.

Такие противоправные действия по сути своей дискредитируют систему государственного управления и нарушают основоположный конституционный принцип разделения власти.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" в который раз заявляет о крайней неэффективности борьбы с коррупцией в Украине. И напоминает: истратив более 12 млрд грн средств украинских налогоплательщиков и запланировав на свою деятельность в 2021 году еще 5,6 млрд грн бюджетных средств, антикоррупционные органы с момента их создания в 2015 году вернули в украинскую казну менее 500 тыс. грн, в том числе в 2020-м – только 48,5 тыс. грн», – привели цифри в заявлении партии.

Запад всеми силами пытается сохранить навязанную нашей стране и построенную по его указке якобы антикоррупционную систему, давно ставшую рудиментом, превратившуюся фактически в инструмент борьбы с неугодными, с политическими оппонентами.

«Именно эта псевдоантикоррупционная система, полностью подконтрольная западным кураторам и потому неизбежно противоречащая Конституции Украины, наряду с наблюдательными советами государственных компаний выкачивает средства из государственного бюджета Украины, не принося стране никакой пользы. Она служит лишь инструментом внешнего управления, при котором представители иностранных государств не просто не стесняются осуществлять контроль за работой и НАПК, и НАБУ, и Высшего антикоррупционного суда, а уже даже делают это демонстративно», – говорится в заявлении.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от украинской власти и в частности от Президента Зеленского прекратить унижать Украину своей угоднической позицией по отношению к западным агентам внешнего управления.

«Власть должна немедленно прекратить давление на Конституционный Суд Украины и обеспечить беспрекословное выполнение решения КСУ во исполнение норм Основного Закона», – подитожили в ОПЗЖ.