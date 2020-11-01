Противозаконные действия Президента Зеленского по вмешательству в работу Конституционного Суда Украины и невыполнению его решений, направленны на лишение судебной власти независимости и расправу над ее судьями. Реакция Европы на сложившуюся ситуацию с КСУ не заставила себя ждать, в частности Венецианская комиссия направила председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с негативной оценкой действий Президента. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что окружение Зеленского стремится скрыть свое желание уничтожить независимость судебной системы.

«Зеленский и его команда хотят, чтобы судебная система стала карманной за некими "договоренностями" с послами G7, Европарламентом и другими лицами, которые, как и Президент Украины, и Верховная Рада, не имеют никаких полномочий для роспуска Конституционного Суда и прекращения полномочий его судей, а многочисленные заявления по этому поводу являются циничной манипуляцией», – сказал Медведчук.

Приводя цитату из письма Венецианской комиссии, адресованного украинскому правительству, политик отметил, что Президенту Украины четко указали на то, что в его действиях есть грубые нарушения Конституции.

«Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала письмо к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского: "Доверие нужно заслужить, однако это подлежит осуществлению только в системе, которая уважает Конституцию и принцип верховенства закона. Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважению к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией», – идет речь в письме Венецианской комиссии.

У Венецианской комиссии есть все основания говорить о грубых нарушениях Конституции Украины. Так, статья 1512 Конституции Украины четко указывает, что "решения и заключения, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы".

Решение об освобождении от должности судьи Конституционного Суда Украины может иметь место исключительно в порядке, установленном статьей 1491 Конституции Украины. Прекращение полномочий судей КС осуществляется голосованием не менее 2/3 судей от конституционного состава КС. Есть все основания рассматривать законодательную инициативу Президента, действия членов Совета национальной безопасности и обороны Украины и правительства Украины как незаконное вмешательство в деятельность Конституционного Суда, невыполнение его решений, а эти действия, как и оценка судебных решений, вступивших в законную силу, содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 109, 344, 376 и 382 Уголовного кодекса Украины», – заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В заключение он подчеркнул, что нельзя допустить в Украине узурпации власти.

«Уверен, что решение Венецианской комиссии должно стать холодным душем для Президента Украины Зеленского и его окружения. Вывод Венецианской комиссии однозначен: прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения власти. Нельзя допустить установления в стране диктатуры правого нигилизма и действий, направленных на узурпацию власти», – резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что делая выбор в пользу унизительных требований кредиторов и наплевав на интересы собственных граждан, власть в очередной раз доказала, что центры управления решениями украинского правительства находятся в Брюсселе и Вашингтоне, и уж никак не в Киеве.