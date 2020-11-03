Как сообщили источники в Министерстве внутренних дел, сегодня днем умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Об этом сообщает Хвыля со ссылькой на Политраду.

Как отмечает издание, официальная информация пока отсутствует, как и заявления родственников и друзей.

Ранее, по информации СМИ, якобы полученной от источников в ближайшем окружении Геннадия Кернеса, тяжелое состояние, в котором пребывал мэр Харькова, было продиктовано не только COVID-19 и двусторонним воспалением легким, но и инсультом, вызванным коронавирусом.

Одним из его последствий стало сильное нарушение речи. Но не только. По данным ZN.UA, Геннадия Кернеса пытались экстренно перевезти на лечение в Германию или Израиль. Несколько суток заправленный самолет Александра Ярославского ожидает решения. Однако пока ни одна из стран не согласилась принять больного с ковидом.

В то же время другие СМИ, в частности Апостроф, сообщают, что Геннадий Кернес жив. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь городского головы Юрий Сидоренко.

Позже на официальном сайте горсовета появилось официальное опровержение.

Кроме того, в Горсовете Харькова признали "тяжелое" состояние Кернеса.

Также мы писали, что поползли слухи, что Кернес впал в кому.

14 сентября директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что обязанности мэра Харькова исполняет секретарь городского совета Александр Новак. При этом он не ответил, какой диагноз поставлен Кернесу.

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов опроверг сведения, что Кернес впал в кому.